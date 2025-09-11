Escándalo de audios: llamaron a declarar a Fernando Cerimedo
Cercano a La Libertad Avanza y amigo del extitular de ANDIS, fue citado a declarar ante el fiscal que investiga las presuntas coimas en el organismo.
El consultor político Fernando Cerimedo, cercano a La Libertad Avanza (LLA), declaraba este jueves ante el fiscal Franco Picardi en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpica al Gobierno de Javier Milei, principalmente a su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei.
Según informaron en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N, Cerimedo fue citado a declarar por su relación con el ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y su rol en la campaña de Javier Milei.
La semana pasada, el consultor había descartado que el caso fuera una "operación", aludiendo a que "alguien tenía guardados" los audios y los "usó en época de elecciones", en referencia a los audios atribuidos a Karina Milei y Spagnuolo. En ese momento, también reconoció ser "muy amigo" del extitular de ANDIS.
“El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones”, analizó el asesor de LLA en aquella oportunidad.
NOTA EN DESARROLLO
