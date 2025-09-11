Axel Kicillof reclamó un acuerdo institucional, pero Javier Milei sigue rechazando cualquier diálogo
Tras el triunfo aplastante del peronismo en las elecciones, el mandatario bonaerense pidió el inicio diálogo, pero hasta ahora esa convocatoria no se produjo.
"Escuchá al pueblo... Tenemos que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo", exigía Axel Kicillof a Javier Milei en la noche del domingo pasado, tras el aplastante triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, ese reclamo formulado por el gobernador para iniciar un diálogo institucional roto nunca se produjo, a pesar de que el Presidente decidía horas más tarde y a fin de contener la catástrofe electoral, conformar una Mesa Política Federal que, en concreto, hasta ahora solo pretende reunir a mandatarios provinciales afines a las políticas libertarias.
El mendocino Alfredo Cornejo, el entrerriano Rogelio Frigerio y el chaqueño Leandro Zdero, todos ellos simpatizantes del mileísmo a pesar de haber sido maltratados hasta lo indecible, fueron los gobernadores que este jueves ingresaron a Casa Rosada para reunirse con representantes oficiales.
Por el lado del Gobierno Nacional estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes tuvieron la compleja tarea de volver a seducir a esos gobernadores que repetidamente se mostraron partidarios del ajuste libertario pero en los últimos meses amagaron con rebelarse.
Es que, de no volver a acordar con los “fieles” -como se conoce a los oficialistas oficiosos-, la gestión presidencial se expone a nuevas derrotas, tanto en el ámbito electoral como en el Congreso, donde últimamente viene sufriendo un traspié tras otro; incluso con la posibilidad de que los nuevos vetos sean revocados por los legisladores nacionales.
En ese marco, difícilmente Kicillof aparezca entre los convocados: el “enano soviético” -en palabras de Milei- lo sabe; no obstante, insiste con un diálogo institucional imprescindible para llevar adelante no solo a la provincia que gobierno sino al país en su conjunto.
Por ahora, solo Francos se comunicó con Kicillof para felicitarlo por la elección, en la misma noche del domingo y mediante mensaje de texto; luego, el mismo jefe de Gabinete mantuvo un contacto con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Hasta el momento, nada concreto surgió de esos contactos.
Axel Kicillof: “Milei todavía no escuchó” el mansaje de los bonaerenses
Mientras tanto, casi simultáneamente a la realización de la reunión de la Mesa Política Federal, Axel Kicillof visitaba la ciudad de Pila, en la Quinta Sección electoral, donde planteó que en las elecciones nacionales del 26 de octubre la sociedad tiene el “desafío de ganarle a un proyecto que propone abandono y crueldad”.
“Este domingo las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime y basta al que le saca a los jubilados”, subrayó el mandatario bonaerense, cuestionando a Javier por vetar las leyes de Financiamiento Universitario y la Emergencia del Hospital Garrahan.
“Mientras el Gobierno Nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”, señaló en referencia a la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Héroes de la Pandemia” en el mencionado municipio.
Previamente, en el distrito de General Paz, cuya cabecera es Ranchos, el gobernador advertía que Milei “todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas”, añadiendo que el domingo último “el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”, sentenció.
