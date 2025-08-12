Escándalo en Examen de Residencias: exministro de Educación pidió deportar a los tramposos

"Eso es algo que podemos permitir más", señaló sobre la posibilidad de que los profesionales ingresen a trabajar en el sistema de Salud sin los conocimientos necesarios.

"En redes decían que yo aflojé los requisitos para los venezolanos cuando venían en masa", recordó Finocchiaro sobre su paso por el Ministerio de Educación de Mauricio Macri.

"Lo que hice fue dictar una reslución para crear una oficina que hacía lo mismo que para todo el resto del mundo solo para los venezolanos. Para agilizar. Pero no se ablandó ni un solo requisito", aclaró sobre su medida para la incorporación de personal médico al sistema público de salud entre 2015 y 2019.