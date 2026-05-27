Alerta ébola: activan protocolos tras detectar barcos en viaje hacia Argentina provenientes de zonas de riesgo

Comunicado

"Gracias al proceso de transformación y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional, se activaron tempranamente las alertas y protocolos correspondientes, permitiendo anticipar y evitar potenciales riesgos para la salud pública", informó el organismo estatal de inteligencia.

El ébola es una enfermedad infecciosa grave, transmitida por contacto directo con fluidos corporales de personas sintomáticas y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de letalidad promedio oscila entre 30% y 50%. Por el momento no existen vacunas ni terapias aprobadas para la cepa Bundibugyo, lo que podría incrementar el riesgo de expansión en zonas con recursos sanitarios limitados.

La epidemia del ébola golpea actualmente a la República Democrática del Congo, donde ya se registraron al menos 220 muertos. Además son más de diez los países africanos que se encuentran con alto riesgo de contagio.

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Frente a este escenario el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó la epidemia en ese país como "extremadamente grave y difícil".

"Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", advirtió en una reunión organizada por el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además de las 220 víctimas fatales, el organismo detectó otros 900 casos sospechosos, algo extremadamente peligroso debido a su alta tasa de letalidad.

El virus probablemente comenzó a circular en el Congo unos dos meses antes declararse el brote el pasado día 15, según la OMS, que calificó el brote como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Asimismo, se propagó a Uganda, donde ya se registraron siete casos, incluida la muerte de una ciudadano congoleño que se considera un contagio importado.

brote ebola Ébola: hay al menos 11 casos confirmados y 336 presuntos casos, incluyendo 88 decesos, en la República Democrática del Congo.

El viernes pasado, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote dentro de la RDC, mientras el riesgo se mantiene como "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global. Diez países de África se hallan en "alto riesgo".