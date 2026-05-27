Confirman una muerte por gripe A en Rosario y alertan por la suba de casos
Desde el Ministerio de Salud piden que los grupos de riesgo se apliquen la vacuna antigripal anual.
El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó una nueva muerte por gripe A (H3N2) en la ciudad de Rosario. Con este caso, ya son cuatro los fallecidos por esta enfermedad a nivel nacional, por lo que instan a los grupos de riesgo a colocarse la vacuna antigripal anual para prevenir casos de mayor gravedad.
Según los datos oficiales publicados en el Boletín Epidemiológico de Santa Fe correspondiente a la semana 19 de 2026, la víctima fue un hombre de 64 años que padecía comorbilidades, no tenía la vacuna antigripal actualizada y residía en el departamento Rosario.
En este sentido, las autoridades sanitarias provinciales alertaron sobre un incremento del 63% de casos confirmados durante 2026 respecto al 2025, lo cual se ve reflejado en un mayor porcentaje de positividad de virus respiratorios en pacientes internados en lo que va del año.
A su vez, se detalló que, hasta el momento, se notificaron 12.180 casos de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en personas internadas, de los cuales 269 fueron confirmados.
Del total de notificaciones, el virus de la Gripe A fue el más predominante dentro de los identificados, con 94 casos. En ese sentido, reportaron que durante las últimas tres semanas, los casos de este tipo de influenza alcanzaron el 76% de las detecciones positivas en pacientes internados por virus respiratorios.
Le siguen pacientes con Adenovirus (71 casos), SARS CoV 2 (61 casos), Virus Parainfluenza (19 casos), Virus Sincicial Respiratorio (14 casos), Virus Influenza B (5 casos) y Metapneumovirus (5 casos).
Ante esta situación, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe instaron a que personal sanitario, embarazadas, niños pequeños, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo se apliquen la vacuna antigripal y mantengan medidas preventivas para evitar contagios.
¿Qué es la Gripe A?
La Influenza A (Gripe H3N2) es un virus respiratorio que causa gripe. Se transmite fácilmente y puede provocar cuadros leves a graves, especialmente en personas vulnerables. El subclado K (también nombrado en reportes como J.2.4.1) es una variante reciente que se está expandiendo en Argentina.
¿Cómo se contagia la Gripe A?
La Gripe A H3N2 se transmite principalmente por:
- Gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar cerca de otras personas
- Contacto indirecto al tocar superficies contaminadas y luego tocarse ojos/nariz/boca
- Una persona puede contagiar desde 1 día antes de tener síntomas y hasta 5–7 días después
Síntomas de la Gripe A
Los síntomas suelen aparecer de forma brusca:
• Fiebre (o febrícula)
• Tos
• Dolor de garganta
• Congestión nasal
• Dolor muscular
• Dolor de cabeza
• Cansancio intenso
• Escalofríos
Cuándo consultar de forma urgente a un médico
• Dificultad para respirar
• Dolor u opresión en el pecho
• Somnolencia confusión
• Empeoramiento repentino
• Fiebre persistente en personas de riesgo
Tratamiento para la Gripe A
La mayoría de los casos se maneja con reposo, hidratación y antitérmicos.
No automedicarse con antibióticos: la influenza es viral (los antibióticos se usan solo si hay infección bacteriana asociada).
¿Cómo prevenir la Gripe A?
1) Vacunación antigripal: es la medida más efectiva para prevenir complicaciones. La OMS publicó las recomendaciones para vacuna hemisferio sur 2026. En Argentina ANMAT informó cepas recomendadas para vacunas antigripales 2026 (según plataforma). La vacuna es gratuita para grupos priorizados.
2) Medidas de cuidado diario:
- Lavado frecuente de manos / alcohol en gel
- Ventilar ambientes
- Evitar contacto cercano si hay síntomas
- Taparse con el codo al toser/estornudar
- No compartir mate, vasos, cubiertos
- Usar barbijo si estás con síntomas
3) Aislamiento de casos: si tenés síntomas, quedate en casa hasta estar mejor y sin fiebre, y evitá visitar a personas mayores o bebés
¿Quiénes tienen más riesgo de complicaciones por gripe A?
• Mayores de 65 años
• Niños pequeños (especialmente menores de 2–5 años)
• Embarazadas
• Personas con diabetes, EPOC/asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal
• Personas inmunocomprometidas
• Personal de salud
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