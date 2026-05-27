Confirman una muerte por gripe A en Rosario y alertan por la suba de casos

Le siguen pacientes con Adenovirus (71 casos), SARS CoV 2 (61 casos), Virus Parainfluenza (19 casos), Virus Sincicial Respiratorio (14 casos), Virus Influenza B (5 casos) y Metapneumovirus (5 casos).

Ante esta situación, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe instaron a que personal sanitario, embarazadas, niños pequeños, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo se apliquen la vacuna antigripal y mantengan medidas preventivas para evitar contagios.

¿Qué es la Gripe A?

2151098542

La Influenza A (Gripe H3N2) es un virus respiratorio que causa gripe. Se transmite fácilmente y puede provocar cuadros leves a graves, especialmente en personas vulnerables. El subclado K (también nombrado en reportes como J.2.4.1) es una variante reciente que se está expandiendo en Argentina.

¿Cómo se contagia la Gripe A?

La Gripe A H3N2 se transmite principalmente por:

Gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar cerca de otras personas

Contacto indirecto al tocar superficies contaminadas y luego tocarse ojos/nariz/boca

Una persona puede contagiar desde 1 día antes de tener síntomas y hasta 5–7 días después

Síntomas de la Gripe A

Los síntomas suelen aparecer de forma brusca:

• Fiebre (o febrícula)

• Tos

• Dolor de garganta

• Congestión nasal

• Dolor muscular

• Dolor de cabeza

• Cansancio intenso

• Escalofríos

Cuándo consultar de forma urgente a un médico

• Dificultad para respirar

• Dolor u opresión en el pecho

• Somnolencia confusión

• Empeoramiento repentino

• Fiebre persistente en personas de riesgo

Tratamiento para la Gripe A

La mayoría de los casos se maneja con reposo, hidratación y antitérmicos.

No automedicarse con antibióticos: la influenza es viral (los antibióticos se usan solo si hay infección bacteriana asociada).

¿Cómo prevenir la Gripe A?

1) Vacunación antigripal: es la medida más efectiva para prevenir complicaciones. La OMS publicó las recomendaciones para vacuna hemisferio sur 2026. En Argentina ANMAT informó cepas recomendadas para vacunas antigripales 2026 (según plataforma). La vacuna es gratuita para grupos priorizados.

2) Medidas de cuidado diario:

- Lavado frecuente de manos / alcohol en gel

- Ventilar ambientes

- Evitar contacto cercano si hay síntomas

- Taparse con el codo al toser/estornudar

- No compartir mate, vasos, cubiertos

- Usar barbijo si estás con síntomas

3) Aislamiento de casos: si tenés síntomas, quedate en casa hasta estar mejor y sin fiebre, y evitá visitar a personas mayores o bebés

¿Quiénes tienen más riesgo de complicaciones por gripe A?

• Mayores de 65 años

• Niños pequeños (especialmente menores de 2–5 años)

• Embarazadas

• Personas con diabetes, EPOC/asma, cardiopatías, obesidad, insuficiencia renal

• Personas inmunocomprometidas

• Personal de salud