Escándalo por presuntas coimas en ANDIS: procesaron al jefe de seguridad de Nordelta

Kovalivker no tenía pedido de captura, pero logró salir del barrio y mantenerse fuera del radal judicial por varios días. Buscaban su teléfono, que finalmente fue entregado días después, cuando se puso a disposición del juzgado.

Emmanuel Kovalivker, el hermano de Jonathan, fue justo interceptado cuando intentaba abandonar el barrio. A él le secuestraron 266 mil dólares en sobres. El juez consideró que el jefe de seguridad realizó actos de obstrucción a la justicia y dictó el procesamiento.

La situación de Ariel de Vicentis se ventilaba en un expediente aparta del principal por las supuestas coimas originado tras la difusión de los audios del ex titular de Andis, Diego Spagnuolo, en los que involucró a Karina Milei y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem.