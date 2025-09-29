Javier Milei suspendió su caminata por el centro de Ushuaia ante el rechazo de los fueguinos
Al igual que ya le sucedió en otros territorios, el Presidente debió claudicar con su intento de seducir a los habitantes de Tierra del Fuego.
Pese a que Javier Milei tenía pensado realizar una caminata por el centro de Ushuaia, Tierra del Fuego, junto a los candidatos de La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas nacionales, Agustín Coto (Senado) y Miguel Rodríguez (Diputados), el Presidente debió suspender la actividad ante el rechazo masivo de los fueguinos.
Además de la resistencia popular en las calles, hay que señalar que hubo una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica ante la presencia del primer mandatario y tras la apertura de las importaciones, aprobada por el Gobierno libertario, que perjudicó en gran manera a ese sector, así como a otros también.
Por otro lado, también quedó sin efecto el acto que realizaría el jefe de Estado en un polideportivo municipal, de acuerdo a lo informado por C5N. De esta manera, se espera que Milei viaje el viernes a Entre Ríos y Santa Fe, en el marco de la campaña electoral de La Libertad Avanza.
Ushuaia amaneció con carteles en rechazo a la visita del Presidente: "Patria o Javier Milei"
Las calles de Ushuaia, en Tierra del Fuego, amanecieron presentando resistencia a la visita de este lunes del presidente Javier Milei. Lo cierto es que el jefe de Estado dejó trascender en sus redes sociales que iba a realizar un acto durante la tarde, en apoyo a los candidatos para las elecciones legislativas nacional del próximo 26 de octubre.
Al no ser personalidades con peso político, la presencia del primer mandatario intentaría encender la llama libertaria en aquella provincia, al igual que lo hará en otros en los próximos días. Lo cierto es que el acto y la caminata que estaban en agenda fueron suspendidas, pero previo a ello la gente se había manifestado.
En este sentido, se viralizaron en redes sociales diferentes carteles dedicados al líder libertario: "Patria o Milei"; "Una Argentina distinta con los mismos de siempre: Sturzenegger, Bullrich, Menem, Caputo"; y "alta coimera 3%", fueron algunas de las pancartas que se vieron en las calles fueguinas.
