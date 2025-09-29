Javier Milei suspendió su caminata por el centro de Ushuaia ante el rechazo de los fueguinos

Al no ser personalidades con peso político, la presencia del primer mandatario intentaría encender la llama libertaria en aquella provincia, al igual que lo hará en otros en los próximos días. Lo cierto es que el acto y la caminata que estaban en agenda fueron suspendidas, pero previo a ello la gente se había manifestado.

En este sentido, se viralizaron en redes sociales diferentes carteles dedicados al líder libertario: "Patria o Milei"; "Una Argentina distinta con los mismos de siempre: Sturzenegger, Bullrich, Menem, Caputo"; y "alta coimera 3%", fueron algunas de las pancartas que se vieron en las calles fueguinas.

