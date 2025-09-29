El emotivo video que compartió la hermana de Lara: "Te recordaremos como la Reynita que eras"
La adolescente de 15 años fue asesinada junto a Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela. El conmovedor mensaje de sus familiares para despedirla.
Mientras continúa la investigación por el triple femicidio narco en Florencio Varela, la hermana de Lara Gutiérrez, una de las víctimas, compartió un video de su último cumpleaños con un conmovedor mensaje a modo de despedida.
“Lara por siempre tu familia te recordaremos como la Reynita que eras mi hermosa, no caemos todavía, pero danos toda la fuerza para salir adelante y que todo salga a la luz te amamos”, reza el mensaje que acompaña la publicación realizada por Agostina, hermana mayor de la víctima.
El video, publicado el domingo en su cuenta de Instagram, corresponde a la fiesta de 15 años que Lara celebró junto a familiares y amigos en noviembre del año pasado. Se estima que el evento tuvo lugar en una quinta alquilada, con pileta y quincho.
La grabación recopila diferentes momentos de la gran fiesta de 15 de Lara. En las imágenes se ve a la adolescente con un vestido blanco con detalles en dorado y una corona de stress, reaccionando feliz y emocionada ante la sorpresa y la decoración del lugar. En otros fragmentos aparece divirtiéndose en una pileta, bailando y brindando con sus seres queridos.
Agostina compartió varias imágenes y videos de su hermana desde el día de la desaparición de la adolescente, así como también los mensajes y las convocatorias que se realizaron en distintos puntos del país tras el hallazgo de los cuerpos.
La joven también reaccionó de forma contundente luego de que denunciaran que habían baleado su casa el mismo día que se confirmó el triple femicidio.
En esa oportunidad, Agostina publicó un mensaje en sus historias de Instagram acusando a alguien sobre la balacera, aunque sin dar nombres: “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió la joven.
“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís aacuzar(sic) que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, expresó Gutiérrez. Su descargo concluyó con una manifestación de su propio dolor: “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”.
El sábado, organizaciones sociales y agrupaciones realizaron movilizaciones en varias ciudades en reclamo por el triple femicidio con sello narco. El acto central se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria que comenzó en Plaza de Mayo y culminó en el Congreso de la Nación. La protesta en reclamo de justicia se replicó también en Córdoba, Rosario, Bariloche, San Juan y San Miguel de Tucumán.
