El emotivo video que compartió la hermana de Lara: "Te recordaremos como la Reynita que eras"

Agostina compartió varias imágenes y videos de su hermana desde el día de la desaparición de la adolescente, así como también los mensajes y las convocatorias que se realizaron en distintos puntos del país tras el hallazgo de los cuerpos.

La joven también reaccionó de forma contundente luego de que denunciaran que habían baleado su casa el mismo día que se confirmó el triple femicidio.

En esa oportunidad, Agostina publicó un mensaje en sus historias de Instagram acusando a alguien sobre la balacera, aunque sin dar nombres: “Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, escribió la joven.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís aacuzar(sic) que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, expresó Gutiérrez. Su descargo concluyó con una manifestación de su propio dolor: “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”.

El sábado, organizaciones sociales y agrupaciones realizaron movilizaciones en varias ciudades en reclamo por el triple femicidio con sello narco. El acto central se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, con una convocatoria que comenzó en Plaza de Mayo y culminó en el Congreso de la Nación. La protesta en reclamo de justicia se replicó también en Córdoba, Rosario, Bariloche, San Juan y San Miguel de Tucumán.