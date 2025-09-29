Arrancó la actividad de Javier Milei en Tierra del Fuego: visitó reconocida fábrica y saludó a trabajadores
Acompañado de Karina Milei, su hermana y secretaria de Presidencia, el jefe de Estado se dedicó a tomarse fotos con los empleados de Grupo Newsan.
En el marco de su inédita gira por las provincias, Javier Milei aterrizó este lunes en Ushuaia, Tierra del Fuego, con el fin de realizar un acto que tendrá lugar desde las 18, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
Pero esa no es la única actividad de la agenda del Presidente: el primer mandatario también se hizo presente en la fábrica del Grupo Newsan, junto a Karina Milei, su hermana y secretaria de Presidencia. Ambos fueron muy bien recibidos y se dedicaron a tomarse fotos con los trabajadores.
Fotos de Milei en la fábrica del Grupo Newsan
A qué se dedica el Grupo Newsan, la empresa que visitó Milei
El Grupo Newsan es una compañía argentina con una actividad diversificada, principalmente dedicada a:
Electrónica de Consumo y Electrodomésticos: Son líderes en Argentina en la fabricación, importación, comercialización y distribución de productos electrónicos y electrodomésticos. Manejan marcas propias y licenciadas importantes.
Newsan Food (Alimentos): Se destacan como uno de los principales exportadores del país, principalmente de productos de pesca, además de otros alimentos como productos del agro.
Consumo Masivo: Ofrecen productos de limpieza, salud e higiene. Recientemente han incorporado la distribución de marcas internacionales reconocidas en el segmento de cuidado personal y del hogar.
Movilidad Urbana: Desarrollan soluciones de movilidad, incluyendo bicicletas y monopatines, tanto tradicionales como eléctricos.
Energía: Tienen participación en el desarrollo de proyectos de energías renovables, incluyendo la fabricación de componentes para aerogeneradores a través de alianzas estratégicas.
Ushuaia amaneció con carteles en rechazo a la visita del Presidente: "Patria o Javier Milei"
Las calles de Ushuaia, en Tierra del Fuego, amanecieron presentando resistencia a la visita de este lunes del presidente Javier Milei. Lo cierto es que el jefe de Estado dejó trascender en sus redes sociales que realizará un acto, desde las 18, en apoyo a los candidatos para las elecciones legislativas nacional del próximo 26 de octubre. Al no ser personalidades con peso político, la presencia del primer mandatario intenta encender la llama libertaria en aquella provincia, al igual que lo hará en otros en los próximos días.
En este sentido, se viralizaron en redes sociales diferentes carteles dedicados al líder libertario: "Patria o Milei"; "Una Argentina distinta con los mismos de siempre: Sturzenegger, Bullrich, Menem, Caputo"; y "alta coimera 3%", fueron algunas de las pancartas que se vieron en las calles fueguinas.
