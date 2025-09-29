Tras suspender el acto en Ushuaia, Javier Milei le habló a un puñado de militantes y regresó a Buenos Aires

Y agregó: “Somos conscientes del enorme esfuerzo que realizan día a día. No aflojemos ahora, que el esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre valga la pena”.

Tras un nuevo baño de realidad que despierta más interrogantes de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente, Karina Milei y la reducida comitiva que lo acompañaba regresaron a Buenos Aires en un vuelo que partió a las 18.30.

Milei Tierra del Fuego

Javier Milei en Tierra del Fuego: visitó reconocida fábrica y saludó a trabajadores

En el marco de su inédita gira por las provincias, Javier Milei aterrizó este lunes en Ushuaia, Tierra del Fuego, con el fin de realizar un acto que tendrá lugar desde las 18, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

Pero esa no es la única actividad de la agenda del Presidente: el primer mandatario también se hizo presente en la fábrica del Grupo Newsan, junto a Karina Milei, su hermana y secretaria de Presidencia. Ambos fueron muy bien recibidos y se dedicaron a tomarse fotos con los trabajadores.+

A qué se dedica el Grupo Newsan, la empresa que visitó Milei

El Grupo Newsan es una compañía argentina con una actividad diversificada, principalmente dedicada a: