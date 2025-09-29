Tras suspender el acto en Ushuaia, Javier Milei le habló a un puñado de militantes y regresó a Buenos Aires
Debido a protestas y movilizaciones, el mandatario decidió suspender las actividades de campaña en Tierra del Fuego.
Luego de suspender el acto de campaña en Ushuaia debido a una importante movilización en repudio a su visita, el presidente Javier Milei habló brevemente ante un grupo de militantes y regresó a Buenos Aires.
El recibimiento fue hostil para el mandatario y su comitiva fue hostil, las calles de la capital fueguina amanecieron pintadas con consignas contra Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich y Luis Caputo, además de alusiones a la acusación contra Karina Milei por supuestas irregularidades en la ANDIS.
A esto se sumó una movilización de gremios, organizaciones sociales y militantes opositores frente al hotel Albatros, donde el mandatario se alojaba, en rechazo a las políticas económicas y a la apertura de importaciones.
Ante ese escenario, los organizadores decidieron suspender la caminata y el acto que estaba programado en un polideportivo municipal, y Javier Milei optó por dirigirse a un reducido grupo de seguidores con un megáfono: “Bajó la inflación, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, todo abrazando las ideas de la libertad. Les pido que no aflojen. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, afirmó.
Y agregó: “Somos conscientes del enorme esfuerzo que realizan día a día. No aflojemos ahora, que el esfuerzo de cambiar la Argentina para siempre valga la pena”.
Tras un nuevo baño de realidad que despierta más interrogantes de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el presidente, Karina Milei y la reducida comitiva que lo acompañaba regresaron a Buenos Aires en un vuelo que partió a las 18.30.
Javier Milei en Tierra del Fuego: visitó reconocida fábrica y saludó a trabajadores
En el marco de su inédita gira por las provincias, Javier Milei aterrizó este lunes en Ushuaia, Tierra del Fuego, con el fin de realizar un acto que tendrá lugar desde las 18, de cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
Pero esa no es la única actividad de la agenda del Presidente: el primer mandatario también se hizo presente en la fábrica del Grupo Newsan, junto a Karina Milei, su hermana y secretaria de Presidencia. Ambos fueron muy bien recibidos y se dedicaron a tomarse fotos con los trabajadores.+
A qué se dedica el Grupo Newsan, la empresa que visitó Milei
El Grupo Newsan es una compañía argentina con una actividad diversificada, principalmente dedicada a:
-
Electrónica de Consumo y Electrodomésticos: Son líderes en Argentina en la fabricación, importación, comercialización y distribución de productos electrónicos y electrodomésticos. Manejan marcas propias y licenciadas importantes.
Newsan Food (Alimentos): Se destacan como uno de los principales exportadores del país, principalmente de productos de pesca, además de otros alimentos como productos del agro.
Consumo Masivo: Ofrecen productos de limpieza, salud e higiene. Recientemente han incorporado la distribución de marcas internacionales reconocidas en el segmento de cuidado personal y del hogar.
Movilidad Urbana: Desarrollan soluciones de movilidad, incluyendo bicicletas y monopatines, tanto tradicionales como eléctricos.
Energía: Tienen participación en el desarrollo de proyectos de energías renovables, incluyendo la fabricación de componentes para aerogeneradores a través de alianzas estratégicas.
