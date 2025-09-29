MinutoUno

Murió el papel higiénico: la alternativa que cambia los hábitos en el baño y que ya es tendencia mundial

Sociedad

Esta opción para los baños llega directamente desde Japón y promete imponerse con fuerza en los próximos meses. ¿De qué se trata?

La higiene personal está experimentando una revolución liderada por los washlets y otros inodoros inteligentes. Estos dispositivos van mucho más allá de una simple taza: incorporan chorros de agua de limpieza, secado integrado y, a menudo, funciones de tapa automática.

La idea nació en Japón y ya se están extendiendo por el mundo entero para reemplazar al papel higiénico de una manera más eficaz, cómoda y sostenible.

¿Por qué la gente está haciendo el cambio?

La superioridad del agua sobre el papel es el argumento central:

  • Higiene: limpieza profunda con agua, imposible de igualar con el papel seco.
  • Cuidado de la piel: un toque suave, ideal para pieles sensibles o condiciones médicas específicas.
  • Sustentabilidad: menos residuos (cero papel) y un impacto ecológico significativamente menor.
  • Economía: ahorro a largo plazo al eliminar la compra constante de rollos.
  • Mantenimiento: cero riesgo de atascos en el inodoro al reducir el uso de papel.
Tendencia en Argentina: el confort como inversión

Aunque en Argentina la adopción aún es incipiente, esta tecnología gana terreno rápidamente. Más familias están decidiendo incorporar bidets eléctricos o manuales durante las construcciones nuevas o remodelaciones.

Se trata de una inversión inicial que se justifica con un fuerte retorno a largo plazo en confort diario y en la reducción de su huella ambiental. Es decir, una mejora de calidad de vida y una decisión ecológica.

