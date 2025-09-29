Murió el papel higiénico: la alternativa que cambia los hábitos en el baño y que ya es tendencia mundial

Tendencia en Argentina: el confort como inversión

Aunque en Argentina la adopción aún es incipiente, esta tecnología gana terreno rápidamente. Más familias están decidiendo incorporar bidets eléctricos o manuales durante las construcciones nuevas o remodelaciones.

Se trata de una inversión inicial que se justifica con un fuerte retorno a largo plazo en confort diario y en la reducción de su huella ambiental. Es decir, una mejora de calidad de vida y una decisión ecológica.