Axel Kicillof y Cristina Kirchner se reunieron en San José 1111
La expresidenta y el mandatario provincial mantuvieron un encuentro en Constitución este miércoles, según confirmaron fuentes bonaerenses.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este miércoles con la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento de Constitución, según confirmaron fuentes del gobierno bonaerense.
A días de las elecciones legislativas a nivel nacional, el mandatario provincia visitó a la expresidenta en la vivienda donde cumple prisión domiciliaria, tras la condena a seis años en la causa Vialidad.
Según Clarín, allegados indicaron que fue “un buen encuentro”, en el que acordaron "seguir sumando fuerzas para las elecciones de octubre".
