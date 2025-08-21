Explosiva carta de Marcela Pagano a Javier Milei: "La casta lo rodea y lo manipula"

En el fragmento más grave de su carta, Pagano vincula a figuras del entorno presidencial con presuntos hechos de corrupción. "Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados… Esto no es combatir la corrupción, Presidente: es institucionalizarla con otros apellidos", denuncia.

Finalmente, la diputada contrató este cuadro con la realidad social, mencionando a los jubilados que "eligen entre comer o comprar medicamentos" y las PyMEs que "se funden", mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, "se sienta a brindar con champagne por el 'logro' de que el país no explote… aunque se esté apagando".

Carta abierta al Presidente de la Nación @JMilei pic.twitter.com/1qCYeAhXtj — Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 21, 2025