Se quebró el bloque de La Libertad Avanza en Diputados: se fueron Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro

La mendocina Lourdes Arrieta, junto con la bonaerense y el puntano conformaron un nuevo bloque en Diputados acompañando al formoseño Gerardo González, y lo llamaron Coherencia.

Las desavenencias en La Libertad Avanza parecen ser solucionadas con un juego de la silla, y este miércoles se registró un nuevo quiebre en el oficalismo en Diputados cuando Lourdes Arrieta encontró compañía para formar un nuevo bloque, ya no invocando a las "Fuerzas del Cielo" sino a la"Coherencia". El espacio incluye a Marcela Pagano y a dos legisladores más.

El nuevo bloque de las ovejas negras libertarias en Diputados incluye a Arrieta (Mendoza), a Gerardo González (Formosa) y a los dos nombres que le dieron quórum a la oposición para sesionar este miércoles: Marcela Pagano (provincia de Buenos Aires) y Carlos D’Alessandro (San Luis).

En todos los casos se trata de legisladores que tuvieron diferencias ideológicas y de formas con sus pares.

Todavía no hubo un anuncio formal por redes sociales, como sí ocurrió cuando se formaron bloques aliados a La Libertad Avanza o con la partida de Oscar Zago, que en abril de 2024 armó el Movimiento Integración Desarrollo (MID) con sus colegas libertarios María Cecilia Ibañez y Eduardo Falcone.

Mientras tanto, la Cámara baja del Congreso rechazó este miércoles el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad en una sesión que fue posible, en parte, gracias al quórum dado por dos diputados de La Libertad Avanza Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, que fueron los únicos miembros de La Libertad Avanza presentes en el recinto.

A diferencia del resto de la bancada oficialista, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro sí se sentaron en sus bancas para tratar temas cruciales como la aceptación o rechazo de los vetos de Javier Milei -su jefe político- a leyes como la de Emergencia en Discapacidad o la reforma jubilatoria.

La iniciativa de D'Alessandro y Pagano quedó más clara conforme avanzó la jornada y se anunció la conformación del bloque "Coherencia", y si mantienen sus votos independientes de la agenda oficialista podrían torcer el resultado de los debates que quedan por delante.

