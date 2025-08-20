Se quebró el bloque de La Libertad Avanza en Diputados: se fueron Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro

A diferencia del resto de la bancada oficialista, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro sí se sentaron en sus bancas para tratar temas cruciales como la aceptación o rechazo de los vetos de Javier Milei -su jefe político- a leyes como la de Emergencia en Discapacidad o la reforma jubilatoria.

La iniciativa de D'Alessandro y Pagano quedó más clara conforme avanzó la jornada y se anunció la conformación del bloque "Coherencia", y si mantienen sus votos independientes de la agenda oficialista podrían torcer el resultado de los debates que quedan por delante.