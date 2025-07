Explota la interna de los libertarios: Alejandro Fantino pidió "limpiar" a Sebastián Pareja

sebastian pareja

"Claro, papá, ¿cómo no vas a poner al pelado kirchnerista este si vos sos de ese palo? Ya está, muchachos, no tengo más ganas, me quiero ir a mi casa", indicó ofuscado el conductor. Y sumó: "Me hinché las bolas, tipos como este me desilusionan. De verdad, me desilusiona por la cantidad de pibes libertarios que estuvieron haciendo el aguante y poniendo los huevos arriba de la mesa... y no lo digo por el Gordo Dan ni por el gordo Pablo".

"Lo digo por un montón de pibes libertarios que tranquilamente podrían tener lugares en las listas y, por un casta estatal como este, que fue peronista, macrista, ahora es libertario, quedan afuera porque viene este muchacho, estoy hinchado las bolas", expresó el periodista.

Finalmente, Fantino sacudió a todos con sus declaraciones: "Ojalá lo limpien a este tipo. Karina (Milei), si estás a tiempo, limpialo porque este tipo va a traer problemas, sacátelo de encima, este tipo es absolutamente casta", dijo, en dirección a la hermana de Javier Milei y secretaria de Presidencia.

"En vos confío, Karina, y lo digo acá hace mucho tiempo. Tenés grandes condiciones políticas, entendés la política y me encanta cómo armás territorialmente, pero sacate de encima estos castas porque no sirven para nada", concluyó.

fantino contra pareja