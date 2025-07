Karina Milei salió al cruce del ala disidente libertaria tras las listas en Provincia

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición”, escribió Karina en un mensaje que, sin mencionarlos directamente, apuntó a aquellos militantes libertarios que cuestionaron la conducción del armado político en el distrito más populoso del país.

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

Las palabras de la hermana del mandatario replican en parte los dichos que había pronunciado más temprano Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la Provincia, quien también había calificado como “una falta de comprensión política” las críticas internas. Pero la intervención de la hermana del Presidente fue más allá, al advertir que no se trata simplemente de una disputa por lugares en las listas: “Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

Con un tono beligerante, también reivindicó el espíritu de ruptura con el sistema tradicional que -según explicó- sostiene todo el proyecto de LLA: “Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”.

En su mensaje, la funcionaria dejó en claro que el proyecto libertario no admite medias tintas ni dobles discursos: “La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”.

milei gordo dan.jpg Javier Milei, junto a Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan".

A su vez, retomó el concepto de “tabula rasa”, que el jefe de Estado mencionó en varias oportunidades desde que asumió el poder, para insistir en que el movimiento está abierto a quienes compartan sus valores, pero que ese compromiso no puede ser oportunista: “Todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones”.

En el cierre de su publicación, Karina Milei apuntó directamente contra el kirchnerismo, a quien definió como el verdadero adversario político, y dejó una advertencia: “El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones”. “Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener”, concluyó.