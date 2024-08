Estremecedor: la angustiante palabra de Fabiola Yañez tras su denuncia a Alberto Fernández

"Me amenazaba con que se iba a suicidar", dice Fabiola, en un fragmento anticipado por el medio que la entrevistó. "Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que los videos publicados el otro día son poca cosa al lado de lo que él ha hecho", sostuvo.

Embed - Infobae on Instagram: "Entrevista exclusiva a Fabiola Yañez esta noche en Infobae" View this post on Instagram A post shared by Infobae (@infobae)

Una vez compartida la entrevista completa, trascendieron frases sorprendentes por parte de la exprimera dama: "Hoy tengo miedo... ¿qué voy a hacer con mi hijo? Cuando vi las fotos me destruí, pero por mi hijo. ¿Qué mujer se quiere ver en todos los programas de televisión y en los medios del mundo?".

Y continuó: "La otra violencia a la que estuve sometida muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico... esta persona estuvo durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar. Eso no se hace", disparó en torno al expresidente.

"Todos los días él me repetía 'por culpa tuya, perdí un gobierno, por culpa tuya, este gobierno perdió las elecciones", sostuvo. "Han salido periodistas a decir que vivo una vida de lujo y no tengo empleadas ni niñeras. Mi mamá está sosteniendo todo", aseguró.

"La gente no conoce mi voz porque el encargado de prensa presidencial me decía que no conteste porque les daba entidad", señaló, en torno a los comentarios de los periodistas, medios y demás intervinientes mientras Alberto Fernández era el jefe de Estado.

Y agregó: "La gente no conoce nada de mi, yo le pedí ayuda a varias personas y no me ayudaron. Es más, fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso... es decir, al Ministerio de la Mujer, y no me dijeron nada".

"Van a decir muchas cosas, pero hoy me siento más fuerte que nunca", concluyó.

Embed - Infobae on Instagram: "Fabiola Yañez reveló detalles de su vida junto a Alberto Fernández: “He cuidado a este hombre de tantas cosas que esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de lo que hizo” La ex primera dama contó por primera vez su intimidad durante los días de encierro en la Quinta de Olivos: las peleas con el ex presidente, la fiesta de su cumpleaños, las infidelidades y los pedidos de ayuda que nadie respondió. Mirá la entrevista completa en @infobae -link en bio-" View this post on Instagram A post shared by Infobae (@infobae)