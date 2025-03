Facundo Manes denunció a Santiago Caputo en Comodoro Py

agresion manes

"Vengo a promover formal denuncia penal en los términos establecidos por el art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación contra el señor Santiago Luis Caputo por el delito de amenazas coactivas”, comienza el escrito de 21 páginas.

"Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda" , fue una de las frases que le habría dicho el integrante del poderoso "triángulo de hierro" del que Caputo forma parte junto a Karina Milei, según indica Manes en su presentación. Esa frase la habría escuchado también el diputado Pablo Juliano que estaba a su lado.

La denuncia hace referencias además a "golpes en la zona renal". "Una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me 'pechó'. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados 'cortitos'".

AGRESION A MANES.mp4

La amenaza de Santiago Caputo

El diputado de Democracia Para Siempre aseguró que fue increpado y amenazado por Santiago Caputo a quien definió como "el hombre más poderoso de la Argentina".

Manes explicó que el altercado comenzó cuando, desde su banca, cuestionó a Milei por el escándalo de las criptomonedas y le mostró la Constitución Nacional en rechazo a la designación por decreto de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.

nuevo video agresión a manes.mp4

Según su testimonio, esto provocó una reacción furiosa del asesor más importante en la consideración del líder de La Libertad Avanza (LLA), quien desde un palco comenzó a gritarle de manera desaforada y lo miró fijamente durante varios segundos.

Más tarde, cuando Manes se retiraba del recinto, fue interceptado por Caputo y un grupo de personas a las que describió como "una patota".

"Vi una banda, como una barrabrava, con Caputo sacado, desaforado. Me pechea y me pone la mano en el pecho", detalló el legislador. También denunció que otra persona, identificada como el youtuber Fran Fijap, tapó la cámara que grababa el episodio y que además recibió golpes en la zona de las costillas.

amenaza caputo manes.mp4

El radical advirtió además sobre la gravedad de la situación y señaló que este tipo de episodios no solo afectan a los políticos, sino también a periodistas, policías y cualquier persona que se atreva a cuestionar el poder.

"Si esto le pasa a un diputado en plena Asamblea Legislativa, con cámaras presentes, ¿qué le puede pasar a un periodista que investiga o a un policía que quiere desmantelar una red corrupta?", se preguntó.

Manes apuntó además contra la concentración de poder en la figura de Caputo, a quien acusó de manejar los servicios de inteligencia, la AFIP y una estructura de trolls en redes sociales.

"Me dijo básicamente que me va a tirar todo el Estado encima y que yo no estoy limpio. Yo le respondí que sí lo estoy", reveló el diputado.