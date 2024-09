Federico Sturzenegger llamó "Leonardo" a Messi

Ahí Sturzenegger cometió el furcio: amagó a llamar "Leonardo" a Messi. Se atajó a tiempo y resolvió corto. "Leonard... Messi , Leo Messi, todos los día aparece tomando mate en Estados Unidos", se maravilló Sturzenegger. Y criticó el conservadurismo del sector yerbatero local: "Y estamos queriendo proteger la yerba mate acá en Argentina...".

sturzenegger leonardo messi

Con carteles escritos a mano y ejemplos, Sturzenegger habló ante empresarios y habló del "arma de la casta"

"Argentina era un país más rico que España, el modelo empobrecedor de la casta no es de nuestros abuelos, es nuestro. El arma de la casa es un papelito y dicen distintas cosas como 'No podes' o 'Necesitás'. Uno quería tener internet satelital y ups, 'No podes'. ¡En el DNU 70, afuera!", ejemplificó Federico Sturzenegger en la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Mendoza.

"Querés importar repuestos, 'Neceistás' una autorización del INTI y si no lo tenés no podes importar. Todo una farsa", remarca el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Le apuntó al exdictador Juan Carlos Onganía y los empresarios interesados en algunas de las regulaciones.