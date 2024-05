Así Federico Sturzenegger reconocía que les mentía a los votantes

"'La primera es que no propongas nada'. ¿Cómo qué no proponga nada? ¿Qué estás diciendo? Me preparé 35 años para ir al Congreso a proponer cosas. No, la gente no está particularmente preocupada por esas cosas, así que no pierdas tu tiempo, eso no es relevante para la gente”, agregó.

Y continuó su relato: "Lo segundo que me dijo es que no explicara nada. Si vos explicás qué es la inflación, vas a tener que explicar que la emisión monetaria genera inflación, que entonces debería reducirse la emisión, y que si haces eso tendrías que hacer un ajuste fiscal, y que si haces una ajuste fiscal entonces la gente va a perder su trabajo y eso es lo que no queremos que digas".

"Cuando seas gobierno hacé lo que vos creas, pero no lo digas ahora en medio del debate”, le resaltó Durán Barba, entonces el Sturzenegger preguntó: “¿Qué digo entonces? Solo di que están mintiendo con la inflación, o decí cualquier cosa, hablá de tus hijos".

Federico Sturzenegger