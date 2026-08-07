Ola de frío polar: dónde y cuándo puede caer nieve en Buenos Aires

Frío extremo sostenido: La temperatura debe mantenerse cerca o por debajo de 0 °C en las distintas capas de la columna de aire.

La temperatura debe mantenerse cerca o por debajo de 0 °C en las distintas capas de la columna de aire. Humedad suficiente: Las nubes tienen que conservar suficiente humedad para generar y sostener los cristales de hielo.

Las nubes tienen que conservar suficiente humedad para generar y sostener los cristales de hielo. Coincidencia temporal: La precipitación debe desencadenarse antes de que la masa de aire se seque o el cielo se despeje.

En caso de que las nubes se retiren antes de alcanzar el pico mínimo de temperatura, el resultado será únicamente una sucesión de heladas secas.

Antecedentes de nevadas en territorio bonaerense

A lo largo de los años, la provincia ha registrado diversos episodios de precipitación helada. Durante el invierno de 2026, el 13 de junio se cubrieron de blanco las cumbres de Ventania, mientras que el 2 de julio se reportó aguanieve y graupel en localidades como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.

Entre los antecedentes históricos más recordados sobresale la inolvidable jornada del 9 de julio de 2007, cuando nevó en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y numerosos municipios bonaerenses. Asimismo, Mar del Plata conserva en el recuerdo la nevada del 1° de agosto de 1991, cuando la nieve cubrió por completo la costa y las playas atlánticas.