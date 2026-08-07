Ola de frío polar: dónde y cuándo puede caer nieve en Buenos Aires
Una masa de aire frío polar provocará un marcado descenso térmico y probabilidad de nieve en las zonas serranas de la provincia de Buenos Aires.
Tras las intensas lluvias y vientos registrados en la región, la llegada de una ola de frío polar volverá a congelar a la provincia de Buenos Aires durante los próximos días. El marcado descenso térmico provocará madrugadas con marcas bajo cero y abre una acotada ventana para la aparición de nieve en sectores específicos.
Dónde y cuándo hay probabilidad de nieve
Las probabilidades de precipitaciones invernales no se distribuirán de manera uniforme en todo el territorio bonaerense. El fenómeno meteorológico se concentrará principalmente entre el sábado 8 y el lunes 10 de agosto en las zonas del sudoeste provincial y los sistemas serranos de Ventania y Tandilia. En esos lugares se esperan temperaturas mínimas de entre -1 °C y -3 °C, acompañadas por heladas intensas en áreas rurales.
IMPORTANTE: Boletín Oficial: el Gobierno firmó el Decreto Nº2164/25 y hay fin de semana largo por San Cayetano
De acuerdo con las previsiones meteorológicas, el escenario por región se divide de la siguiente manera:
- Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Tornquist: Presentan una probabilidad baja pero bajo constante vigilancia, con mayor atención en las cumbres y sectores elevados.
- Tandil, Balcarce y sierras cercanas: Prevén temperaturas de entre -2 °C y 2 °C durante las madrugadas, con baja chance si no coincide con precipitaciones activas.
- Bahía Blanca, Coronel Suárez y Coronel Pringles: Registrarán heladas y marcas cercanas a 0 °C, con probabilidad baja y puntual.
- Mar del Plata y Costa Atlántica: Tendrán ambiente muy frío e inestable, donde es más factible la presencia de lluvia fría o graupel (granizo blando).
- La Plata, Conurbano y CABA: Las posibilidades de caída de copos son prácticamente nulas con el escenario actual.
Qué factores se necesitan para que empiece a nevar
Para que este fenómeno vuelva a cubrir de blanco el territorio provincial no alcanza únicamente con que los termómetros marquen registros negativos. La atmósfera requiere la coincidencia exacta de tres factores fundamentales:
- Frío extremo sostenido: La temperatura debe mantenerse cerca o por debajo de 0 °C en las distintas capas de la columna de aire.
- Humedad suficiente: Las nubes tienen que conservar suficiente humedad para generar y sostener los cristales de hielo.
- Coincidencia temporal: La precipitación debe desencadenarse antes de que la masa de aire se seque o el cielo se despeje.
En caso de que las nubes se retiren antes de alcanzar el pico mínimo de temperatura, el resultado será únicamente una sucesión de heladas secas.
Antecedentes de nevadas en territorio bonaerense
A lo largo de los años, la provincia ha registrado diversos episodios de precipitación helada. Durante el invierno de 2026, el 13 de junio se cubrieron de blanco las cumbres de Ventania, mientras que el 2 de julio se reportó aguanieve y graupel en localidades como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.
Entre los antecedentes históricos más recordados sobresale la inolvidable jornada del 9 de julio de 2007, cuando nevó en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y numerosos municipios bonaerenses. Asimismo, Mar del Plata conserva en el recuerdo la nevada del 1° de agosto de 1991, cuando la nieve cubrió por completo la costa y las playas atlánticas.
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