Fernando Iglesias fue designado embajador argentino ante la Unión Europea

Tras conocerse la decisión, Iglesias agradeció la confianza del Ejecutivo y afirmó: “Ser embajador de la República Argentina es un gran honor y un enorme desafío; especialmente, en estos tiempos de apertura y cambio. Estoy seguro de que, junto a los funcionarios de Cancillería destacados en Bruselas, haremos un gran trabajo. Esto recién empieza”.

Iglesias ya había visitado Bruselas en octubre del año pasado, cuando participó en reuniones vinculadas a las relaciones bilaterales entre la Argentina y Bélgica y al acuerdo Mercosur-UE. Tras la autorización del Consejo de la Unión Europea para avanzar con el tratado, sostuvo que se trata de “un enorme paso adelante”, aunque advirtió que aún resta la firma formal y la aprobación de los parlamentos nacionales.

Durante ese viaje, el entonces diputado se reunió con el director de las Américas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bélgica, Pierre-Emmanuel De Bauw; con autoridades del Royal Higher Institute for Defence; y con miembros del Parlamento Europeo y otros funcionarios internacionales.