Un nuevo archivo complica a Manuel Adorni: "No sé si tomar como una inversión a las criptomonedas"
Salió a la luz un video en el que Manuel Adorni, ponía en duda al Bitcoin como inversión, sumando otra inconsistencia a su declaración de ganancias.
La rectificación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Oficina Anticorrupción, sigue generando repercusiones. Tras un mes de demoras y polémicas, el funcionario argumenta millonarias ganancias con Bitcoin en 2014. Sin embargo, un nuevo archivo audiovisual expone serias contradicciones con su hipótesis económica oficial.
Las dudas de Manuel Adorni con las criptomonedas
En el video rescatado del canal de YouTube Carta Financiera, se puede observar al economista participando de un panel virtual junto a Tomás Olivera y Miguel Ángel Boggiano. Al ser consultado sobre el futuro del activo digital y la posibilidad de que se trate de una burbuja financiera, Adorni se sinceró: "Qué sé yo, no sé. A mí lo que me parece de Bitcoin es que me me me gustaría probarlo cuando no haya demanda del otro lado, ¿no? Un día que alguien tenga para vender y del otro lado no haya nadie que quiera comprar. Bueno, veremos".
IMPORTANTE: El día que Manuel Adorni confesó que no sabía nada de criptomonedas en 2015
Profundizando su análisis crítico sobre las divisas digitales, el actual vocero se mostró sumamente escéptico de sus virtudes a largo plazo: "Me parece que las criptomonedas son... A ver, no sé si tomarlo como una inversión". En ese sentido, detalló que su preferencia técnica se inclinaba hacia activos menos fluctuantes: "Porque yo tengo conceptualmente metido en la cabeza las stablecoins y no la cripto volátil, el Bitcoin. Pero bueno, quien lo quiera ver como una inversión me parece bien".
El desfasaje de las fechas bajo la lupa judicial
Esta revelación pública complejiza aún más la defensa del jefe de Gabinete. La contradicción principal radica en el marco temporal: Adorni afirmó recientemente haber acumulado su fortuna de 500.000 dólares apostando con fuerza y éxito por el Bitcoin en el año 2014.
Sin embargo, en este registro posterior, el propio economista confesaba ante sus pares que no consideraba a la moneda como una opción de inversión válida debido a su volatilidad, e incluso manifestaba dudas básicas sobre su liquidez ante una eventual caída del mercado. Estas marcadas idas y vueltas alimentan las sospechas en la Justicia sobre el verdadero origen de los fondos en negro que el funcionario "encontró" y omitió declarar.
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