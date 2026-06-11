Un nuevo archivo complica a Manuel Adorni: "No sé si tomar como una inversión a las criptomonedas"

El desfasaje de las fechas bajo la lupa judicial

Esta revelación pública complejiza aún más la defensa del jefe de Gabinete. La contradicción principal radica en el marco temporal: Adorni afirmó recientemente haber acumulado su fortuna de 500.000 dólares apostando con fuerza y éxito por el Bitcoin en el año 2014.

Sin embargo, en este registro posterior, el propio economista confesaba ante sus pares que no consideraba a la moneda como una opción de inversión válida debido a su volatilidad, e incluso manifestaba dudas básicas sobre su liquidez ante una eventual caída del mercado. Estas marcadas idas y vueltas alimentan las sospechas en la Justicia sobre el verdadero origen de los fondos en negro que el funcionario "encontró" y omitió declarar.