Filtran el audio de parte de la amenaza de Santiago Caputo a Facundo Manes

"Yo te conozco a vos, pero vos no me conocés a mí", se escucha decir a Manes, por lo que Caputo, previo a darle dos palmadas en el pecho, arremetió: "Bueno, ahora me vas a conocer".

Tras la grave advertencia, el diputado le pregunta por qué lo amenaza, y el asesor presidencial, antes de irse, le responde: "Pero salí de acá, flaco".

La inédita versión de Jorge Rial sobre el escándalo de Facundo Manes y Santiago Caputo

En su programa Argenzuela de C5N, fue la panelista Rosario Ayerdi quien primero brindó algunos detalles sobre el contexto del grave episodio, del que justamente Manes se explayó este lunes en diálogo con A24 y LN+.

"Hasta último momento Facundo Manes no estaba anunciado para ir. A último momento apareció, con la Constitución, sabiendo lo que iba a hacer", dijo Ayerdi, para sorpresa de algunos de sus compañeros.

Contó la periodista que "en la pandemia, Rodrigo Lugones y Santiago Caputo, los cerebros de los armados (de La Libertad Avanza), pensaban que había que salir con un 'outsider', por lo que se reunieron con Manes". Recordó que, tal cual se sabe, "después entendieron que tenía que ser Milei".

Fue entonces que Jorge Rial aportó su versión. "Manes calculo que lo que hiciste el sábado fue espontáneo, que te salió de cansado de este Gobierno de Milei, que ue parte del hartazgo. No quiero decepcionarme con vos, Manes, que haya sido todo una puesta en escena de la que hayas sido parte. Porque fuiste llamado por todos los medios y fuiste al canal del Presidente a hablar", deslizó.

"Fue a lo de Varsky también. Con todo respeto, sabés el cariño que te tengo: dieron los Oscar ayer, espero que entrés a los del año que viene", bromeó el conductor de Argenzuela.