Filtran un detalle especial en el atril de Javier Milei durante la apertura de sesiones
El Presidente participa este domingo de la Asamblea Legislativa, y al parecer, precisa una ayuda particular para dar su discurso.
El despliegue técnico para la Asamblea Legislativa de este domingo 1 de marzo no dejó ningún detalle al azar, y una vez más filtraron el detalle detrás del atril en el que el presidente Javier Milei brinda su discurso en cadena nacional.
Entre los preparativos de último momento, una observación de la periodista acreditada en el Congreso, Déborah de Urieta, se volvió viral en las redes sociales al revelar un particular accesorio en el atril desde donde Javier Milei brindará su discurso de apertura de sesiones ordinarias.
A través de una fotografía posteada en sus redes, la periodista mostró que dentro del atril presidencial se colocó un pequeño banco o suplemento de madera. Este elemento está diseñado para que el mandatario gane algunos centímetros de altura, permitiéndole quedar en una posición más cómoda y erguida frente a los micrófonos y las cámaras durante la transmisión oficial, que se espera sea seguida por millones de personas.
Javier Milei anticipó el eje de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias
El presidente, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje político horas antes de presentarse ante la Asamblea Legislativa. El mandatario encabezará el acto desde las 21 en el Congreso de la Nación Argentina, en una jornada institucional clave.
En su cuenta en X, el Javier Milei manifestó: "¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos a las 21:00 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la libertad carajo!"
