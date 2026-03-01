Filtran un detalle especial en el atril de Javier Milei durante la apertura de sesiones

A través de una fotografía posteada en sus redes, la periodista mostró que dentro del atril presidencial se colocó un pequeño banco o suplemento de madera. Este elemento está diseñado para que el mandatario gane algunos centímetros de altura, permitiéndole quedar en una posición más cómoda y erguida frente a los micrófonos y las cámaras durante la transmisión oficial, que se espera sea seguida por millones de personas.