Filtraron más chats de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández: "No quiero más violencia"

El plan era poner distancia con Alberto Fernández y mantener al hijo de ambos, que era bebé en ese momento. La madre de Fabiola Yáñez declaró este jueves que el expresidente llegó a empujar a su entonces pareja cuando estaba embarazada.

Después de las 2.18 de la madrugada, mientras intentaba acomodarse en la casa de huéspedes de Olivos, Fabiola Yáñez mantuvo este intercambio con Alberto Fernández, que luego fue reproducido por el sitio Infobae.

Alberto Fernández: ¿Dónde mierda estás que no contestás?

Fabiola Yañez: Estoy acá, esperando que traigan a Francisco

AF: ¿Por qué lo llevan ahí? Nadie te echó de aquí

FY: Porque quiero dormir con él

AF: Podés dormir con él en su cuarto. No entiendo qué hacés

FY: No te pregunté lo que querés que haga

AF: Ya lo sé

FY: Así que no hables

chat fabiola alberto 1.jpg

En otra conversación, que sucedió a las 21.57, Fabiola Yañez le dijo a Alberto Fernández: "está claro que no estás para hablar sensatamente después de todo lo que me has dicho. Creo que tenés que tomarte tu tiempo para reflexionar un poco y no voy a exponerme a más momentos violentos. No hay necesidad".

"El nene está en el mismo lugar en que vivía con vos. Yo no me lo llevé a ningún lado. Podés estar con él cuando quieras y tengas tiempo, conmigo no", sentenció.

chat fabiola alberto 2.jpg

"Quiero hablar no quiero más insultos, no quiero más violencia. Y no quiero que Francisco nos vea separados, no es lo que deseo. Te ruego que me ayudes, tengo la guardia baja. Si te importa salvar nuestra familia, hablemos y escuchémonos", propuso a su vez el exmandatario con un tono conciliador como si estuviese hablando por cadena nacional en pandemia.