"Flávio Bolsonaro quiere convertir a Brasil en Argentina": el duro mensaje del PT en redes sociales
El partido de Lula apuntó contra el candidato del Partido Liberal y advirtió sobre el proyecto que podría implementar en Brasil.
El Partido de los Trabajadores (PT) volvió a poner a Javier Milei en el centro de la campaña electoral brasileña. A pocos días del balotaje, el espacio que conduce Luiz Inácio Lula da Silva difundió un mensaje en redes sociales contra Flávio Bolsonaro y planteó que su eventual llegada al poder podría llevar a Brasil por un camino similar al que tomó la Argentina desde la asunción del Presidente libertario.
“Flávio Bolsonaro quiere transformar Brasil en Argentina”, sostuvo el PT en una de las publicaciones difundidas este martes. El mensaje fue acompañado por un video en el que aparecen referencias a distintas medidas adoptadas por el Gobierno argentino durante la gestión de Milei.
La estrategia del partido de Lula busca instalar un contraste entre los dos proyectos que quedaron enfrentados después de la primera vuelta de las elecciones brasileñas. Flávio Bolsonaro terminó primero y Lula quedó segundo, por lo que ambos volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 25 de octubre.
Entre los principales cuestionamientos planteados por el PT aparecen las consecuencias sociales de las políticas económicas aplicadas en Argentina. Uno de los materiales difundidos por el partido pone el foco en la evolución de la pobreza luego de las primeras medidas económicas adoptadas por Milei, mientras que otro apunta contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno argentino.
El ataque político también se apoya en la relación entre Milei y Flávio Bolsonaro. El Presidente argentino respaldó públicamente al candidato del Partido Liberal durante la campaña y participó del lanzamiento de su candidatura. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, además, Milei volvió a felicitarlo y se refirió a él como su “querido amigo”.
La cercanía no se limita al terreno político. Durante la campaña brasileña también hubo referencias explícitas al modelo económico argentino. Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña de Flávio, había señalado en septiembre que algunas de las reformas implementadas por Milei podían servir como inspiración para el programa del candidato brasileño.
Flávio Bolsonaro propone, entre otras medidas, reducir el tamaño del Estado, disminuir la cantidad de ministerios y avanzar con una agenda de reformas económicas. Después de quedar al frente en la primera vuelta, el candidato insistió en la necesidad de un cambio en Brasil y llamó a sus seguidores a acompañar su proyecto en el balotaje.
De esta manera, el PT decidió convertir la experiencia argentina en uno de sus argumentos para enfrentar al candidato del Partido Liberal. La advertencia del oficialismo brasileño busca asociar las propuestas de Flávio con las políticas aplicadas por Milei y presentar ese eventual rumbo como una de las principales cuestiones que estarán en juego en la segunda vuelta.
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