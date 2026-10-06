"Flávio Bolsonaro quiere convertir a Brasil en Argentina": el duro mensaje del PT en redes sociales

La cercanía no se limita al terreno político. Durante la campaña brasileña también hubo referencias explícitas al modelo económico argentino. Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña de Flávio, había señalado en septiembre que algunas de las reformas implementadas por Milei podían servir como inspiración para el programa del candidato brasileño.

Flávio Bolsonaro propone, entre otras medidas, reducir el tamaño del Estado, disminuir la cantidad de ministerios y avanzar con una agenda de reformas económicas. Después de quedar al frente en la primera vuelta, el candidato insistió en la necesidad de un cambio en Brasil y llamó a sus seguidores a acompañar su proyecto en el balotaje.

De esta manera, el PT decidió convertir la experiencia argentina en uno de sus argumentos para enfrentar al candidato del Partido Liberal. La advertencia del oficialismo brasileño busca asociar las propuestas de Flávio con las políticas aplicadas por Milei y presentar ese eventual rumbo como una de las principales cuestiones que estarán en juego en la segunda vuelta.