Brasil: Lula da Silva se impuso en San Pablo pero perdió terreno en comparación a las elecciones de 2022

Flávio Bolsonaro

Las cinco circunscripciones que cambiaron de ganador se encuentran en sectores de la periferia media de la ciudad, relativamente próximos al centro.

En la zona norte, Flávio Bolsonaro pasó al frente en los distritos electorales de Lauzane Paulista y Jaçanã. En el este de la ciudad, consiguió revertir los resultados de Cangaíba, Ponte Rasa y Sapopemba.

De esta manera, aunque Lula mantuvo la primera posición en el conjunto de la capital paulista, Bolsonaro consiguió avanzar territorialmente respecto del desempeño que había tenido su padre cuatro años antes.

Durante las elecciones celebradas a lo largo de los últimos 20 años, los barrios más alejados y los sectores del centro de São Paulo tendieron a inclinarse por candidatos de izquierda, una distribución electoral que presentó relativamente pocas modificaciones.

Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil.

Las diferencias fueron tradicionalmente más ajustadas en los barrios ubicados en la periferia inmediata. Fue precisamente en esas áreas donde se concentraron los cambios registrados entre las elecciones de 2022 y las de 2026.

En los barrios de clase media pertenecientes al denominado centro ampliado, que comprende el área que rodea al centro histórico de São Paulo, el electorado tendió a favorecer a candidatos ubicados más a la derecha.

La principal excepción estuvo en el sector oeste del centro ampliado. Pinheiros y Perdizes se inclinaron mayoritariamente por Lula tanto en las elecciones de 2022 como en las de 2026.

Así, Lula conservó su ventaja electoral en la ciudad más poblada de Brasil, pero el resultado mostró una reducción de la distancia frente al bolsonarismo y un avance de Flávio Bolsonaro en cinco circunscripciones que cuatro años antes habían respaldado al actual presidente.