Brasil: Lula da Silva se impuso en San Pablo pero perdió terreno en comparación a las elecciones de 2022
Tras caer por dos puntos porcentuales en la primera vuelta electoral en Brasil, Lula da Silva enfrenta un muy duro desafío de cara al balotaje del 25 de octubre
En su intento por lograr la reelección en Brasil, el presidente Lula da Silva volvió a imponerse en la ciudad de San Pablo durante la primera vuelta de las elecciones de 2026. Sin embargo, el resultado frente a Flávio Bolsonaro, el gran ganador del domingo, mostró una diferencia menor respecto de la conseguida cuatro años antes frente al hoy detenido ex mandatario Jair Bolsonaro.
Lula obtuvo el 46,58% de los votos en la capital paulista, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 42,13%. De esta manera, la distancia entre ambos fue de aproximadamente 4,5 puntos porcentuales.
En la primera vuelta de 2022, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) había obtenido el 47,5% de los votos válidos, contra el 38% de Jair Bolsonaro. En aquella oportunidad, la diferencia había sido de 9,5 puntos, más del doble que la registrada ahora.
Lula da Silva y un balotaje complicado
La reducción de la ventaja también quedó reflejada en la distribución territorial de los votos dentro de la propia ciudad de San Pablo.
En 2022, Lula había terminado primero en 40 circunscripciones electorales, mientras Jair Bolsonaro se impuso en 17. En las elecciones de 2026, el resultado fue de 35 zonas para Lula y 22 para Flávio Bolsonaro.
Las cinco circunscripciones que cambiaron de ganador se encuentran en sectores de la periferia media de la ciudad, relativamente próximos al centro.
En la zona norte, Flávio Bolsonaro pasó al frente en los distritos electorales de Lauzane Paulista y Jaçanã. En el este de la ciudad, consiguió revertir los resultados de Cangaíba, Ponte Rasa y Sapopemba.
De esta manera, aunque Lula mantuvo la primera posición en el conjunto de la capital paulista, Bolsonaro consiguió avanzar territorialmente respecto del desempeño que había tenido su padre cuatro años antes.
Durante las elecciones celebradas a lo largo de los últimos 20 años, los barrios más alejados y los sectores del centro de São Paulo tendieron a inclinarse por candidatos de izquierda, una distribución electoral que presentó relativamente pocas modificaciones.
Las diferencias fueron tradicionalmente más ajustadas en los barrios ubicados en la periferia inmediata. Fue precisamente en esas áreas donde se concentraron los cambios registrados entre las elecciones de 2022 y las de 2026.
En los barrios de clase media pertenecientes al denominado centro ampliado, que comprende el área que rodea al centro histórico de São Paulo, el electorado tendió a favorecer a candidatos ubicados más a la derecha.
La principal excepción estuvo en el sector oeste del centro ampliado. Pinheiros y Perdizes se inclinaron mayoritariamente por Lula tanto en las elecciones de 2022 como en las de 2026.
Así, Lula conservó su ventaja electoral en la ciudad más poblada de Brasil, pero el resultado mostró una reducción de la distancia frente al bolsonarismo y un avance de Flávio Bolsonaro en cinco circunscripciones que cuatro años antes habían respaldado al actual presidente.
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