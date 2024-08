Francisco Paoltroni: "Santiago Caputo está llevando a Milei por la dirección equivocada"

“El Presidente puede recalcular y tomar conciencia de este grave error”, sostuvo en De Una por C5N. Aseguró que si bien él mantiene las ideas por las cuales ganó el actual Gobierno, “si el Presidente continúa con este asesoramiento de Caputo y el pliego del juez Lijo, se va a divorciar del pueblo argentino que lo votó confiado en la esperanza de un cambio y de una Argentina distinta”.

Francisco Paoltroni sobre Santi Caputo y Lijo Francisco Paoltroni apuntó contra Santiago Caputo y Ariel Lijo

Respecto a los rumores sobre su expulsión del bloque, el senador sostuvo que “eso es irrelevante” porque “acá está en riesgo la República”. “Les preguntaría cuál es el motivo, qué hice mal. Los liberales somos libres pensadores y sostenemos las ideas de la libertad. Si vamos a las propuestas del Presidente, no tienen nada que ver con Lijo. Es totalmente lo opuesto”, sentenció. Y lanzó: “Yo no me estoy yendo del mandato y de lo que la gente votó. En todo caso, Santiago Caputo es el que está llevando al Presidente en la dirección equivocada”.

Fuerte interna en La Libertad Avanza: "Milei se divorcia del pueblo"

Pese a sus posturas, el senador se puso firma al expresar que La Libertad Avanza no se va a romper como partido porque “los liberales no tenemos esa naturaleza, no somos eso”. "A mi nadie me expulsa", desmintió pese a las críticas que recibió en las redes sociales, las cuales adjudicó a "los trolls de Caputo".

Consideró que “si Lijo llega a la Corte Suprema corremos el riesgo de que todas las provincias se conviertan en Formosa, con elecciones indefinidas, ley de lemas, que cualquier delito que cometa un gobernador, lo juzguen en su provincia”.

“Creo que el mayor inconveniente que tenemos es que vinimos a hacer una Argentina distinta, cambiar el modelo económico y terminar con la casta, y Lijo va totalmente en contra de este sentido. Vamos a volver a fracasar. Por eso mi insistencia y oposición férrea a que este señor llegue a ser juez”, agregó al respecto.

“El Presidente tiene la oportunidad de retirar el pliego, si no lo hace se está divorciando con el pueblo”, sentenció el senador y agregó: "Lo de Lijo es un límite absoluto; las ideas están claras y eso no se negocia".