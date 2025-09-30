Qué dijo Mauricio Macri tras retomar el diálogo con Javier Milei: "Encontrar las oportunidades..."
En sus redes sociales, el expresidente reveló que se reunió con el primer mandatario y Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Mirá su tuit.
A través de sus redes sociales, el expresidente Mauricio Macri confirmó que se reunió con Javier Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos, y destacó la importancia de retomar el diálogo.
"El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante", expresó el titular del PRO en su cuenta de X.
Según trascendió, el acercamiento se produjo luego de que desde la administración de Donald Trump le aconsejaran al Gobierno nacional trabajar en la "gobernabilidad" y retomar el vínculo con los aliados, para poder avanzar con diferentes reformar en el Congreso.
En este sentido, se manifestó el ministro Luis Caputo: "Hay que hacer que todo el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos y que nosotros estamos conduciendo, que podamos implementar esas reformas que necesitamos, por eso te habla de la gobernabilidad, para que se destrabe la economía lo más pronto posible. Esa fue la única cosa que me dijo el secretario Bessent: ‘Trabajen en la gobernabilidad’”.
“Se lo dije siempre: nosotros tenemos un horizonte de reformas, tributaria, laboral y demás, que van a ayudar a destrabar enormemente la economía. Ahora, necesitás mayoría simple para poder pasar esas reformas. Y hay un montón de gente en el Congreso y un montón de gobernadores que también quieren eso, no están en contra nuestra”, aseguró, preguntándose retóricamente: “¿Se resquebrajó la confianza? Sí. Y bueno, hay que recomponerla y todos tenemos que ayudar a recomponerla. Eso es lo que vamos a hacer”.
Es importante declarar que el distanciamiento entre Macri y Milei se produjo principalmente por diferencias políticas y estratégicas durante el último año. Hay versiones que indican que el dirigente del PRO no quiere y desestima a la figura de Karina Milei, una figura importante en el armado libertario pero, principalmente, para el presidente.
Javier Milei, sobre su iniciativa para volver a hablar con Mauricio Macri: "Le escribí"
El presidente Javier Milei reveló que retomó el diálogo con el titular del PRO, Mauricio Macri, luego del viaje clave a Estados Unidos durante el cual Donald Trump manifestó su apoyo al Gobierno argentino. Por su parte, el exmandatario dio más detalles sobre la reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos.
Milei comentó que le escribió a Macri tras “las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos". El principal motivo de la conversación fue para agradecerle por "las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas".
La conversación se dio "después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, que entiendo que quienes no tienen conciencia de la política internacional minimizan lo que pasó y hay otros que lo ensucian", comentó el Presidente. "En ese momento, donde todo era algarabía, le escribí a Mauricio Macri”, reveló este martes en una entrevista con A24.
“Le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas", dijo Milei. “Las dos declaraciones fueron muy generosas. A partir de ahí, nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo”, aseguró.
Y agregó: “Estamos trabajando en recomponer el diálogo”, enfatizó y agregó: “La realidad es que nosotros no llevamos muy bien. Es cierto que durante casi un año no estuvimos hablando, pero no es algo que no se pueda recomponer".
“Estamos avanzando de la misma manera que también avanzamos con los gobernadores. Tenemos que trabajar con todos. Hay gobernadores que tienen afinidad, podes tener diferencias que en el periodo electoral se exacerban, porque es natural. Cuando termina, estamos todos trabajando”, sostuvo.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario