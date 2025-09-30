Qué dijo Mauricio Macri tras retomar el diálogo con Javier Milei: "Encontrar las oportunidades..."

“Se lo dije siempre: nosotros tenemos un horizonte de reformas, tributaria, laboral y demás, que van a ayudar a destrabar enormemente la economía. Ahora, necesitás mayoría simple para poder pasar esas reformas. Y hay un montón de gente en el Congreso y un montón de gobernadores que también quieren eso, no están en contra nuestra”, aseguró, preguntándose retóricamente: “¿Se resquebrajó la confianza? Sí. Y bueno, hay que recomponerla y todos tenemos que ayudar a recomponerla. Eso es lo que vamos a hacer”.

Es importante declarar que el distanciamiento entre Macri y Milei se produjo principalmente por diferencias políticas y estratégicas durante el último año. Hay versiones que indican que el dirigente del PRO no quiere y desestima a la figura de Karina Milei, una figura importante en el armado libertario pero, principalmente, para el presidente.

Javier Milei, sobre su iniciativa para volver a hablar con Mauricio Macri: "Le escribí"

El presidente Javier Milei reveló que retomó el diálogo con el titular del PRO, Mauricio Macri, luego del viaje clave a Estados Unidos durante el cual Donald Trump manifestó su apoyo al Gobierno argentino. Por su parte, el exmandatario dio más detalles sobre la reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos.

Milei comentó que le escribió a Macri tras “las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos". El principal motivo de la conversación fue para agradecerle por "las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas".

La conversación se dio "después de todas las cosas impresionantes que pasaron en Estados Unidos, que entiendo que quienes no tienen conciencia de la política internacional minimizan lo que pasó y hay otros que lo ensucian", comentó el Presidente. "En ese momento, donde todo era algarabía, le escribí a Mauricio Macri”, reveló este martes en una entrevista con A24.

“Le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas", dijo Milei. “Las dos declaraciones fueron muy generosas. A partir de ahí, nos pusimos de acuerdo y empezamos a retomar el diálogo”, aseguró.

Y agregó: “Estamos trabajando en recomponer el diálogo”, enfatizó y agregó: “La realidad es que nosotros no llevamos muy bien. Es cierto que durante casi un año no estuvimos hablando, pero no es algo que no se pueda recomponer".

“Estamos avanzando de la misma manera que también avanzamos con los gobernadores. Tenemos que trabajar con todos. Hay gobernadores que tienen afinidad, podes tener diferencias que en el periodo electoral se exacerban, porque es natural. Cuando termina, estamos todos trabajando”, sostuvo.