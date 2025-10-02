Guillermo Francos subió el tono y le exigió a Espert una explicación contundente por la denuncia
El jefe de Gabinete reclamó que el diputado despeje sin ambigüedades las acusaciones que lo vinculan con financiamiento del narcotráfico.
Guillermo Francos volvió a apuntar con fuerza contra José Luis Espert en medio del escándalo que lo tiene bajo la lupa. El jefe de Gabinete fue categórico al afirmar que el diputado “debe dar una explicación clara y contundente” respecto de las versiones que lo involucran con presuntos aportes provenientes del narcotráfico.
Según remarcó, la gravedad de la denuncia no puede resolverse con simples aclaraciones superficiales, sino con respuestas firmes que despejen cualquier sospecha. El funcionario expuso su posición durante su participación en un foro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina.
Allí subrayó que las justificaciones que Espert brindó hasta ahora no alcanzan para tranquilizar ni a la dirigencia política ni a la opinión pública. “Una causa de este calibre no se maneja con evasivas. La sociedad espera explicaciones precisas y sin dobleces”, insistió.
Francos resaltó que, más allá de los tiempos judiciales, existe una responsabilidad política ineludible: el compromiso con la transparencia y la integridad de quienes ocupan cargos representativos. En ese sentido, consideró que debe dar un paso al frente y hablar sin rodeos, ya que la magnitud del señalamiento atenta contra la credibilidad institucional si no se enfrenta con seriedad.
La tensión se da en un contexto de fuerte sensibilidad pública respecto de los vínculos entre política y financiamiento. Desde el oficialismo, la estrategia apunta a desmarcarse rápidamente de cualquier sospecha y a exigir que los implicados rindan cuentas ante la ciudadanía. “No alcanza con relativizar el tema o descalificar las denuncias. Espert tiene la obligación de dejar todo en claro”, enfatizó el jefe de Gabinete.
Las palabras de Francos generan presión adicional sobre el legislador, quien deberá decidir si mantiene su postura defensiva o si opta por dar las explicaciones que el propio oficialismo reclama. El Gobierno busca evitar que la polémica se transforme en un factor de desgaste político y deja en claro que no piensa cargar con los costos de un escándalo que golpea de lleno al diputado.
