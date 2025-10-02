Guillermo Francos subió el tono y le exigió a Espert una explicación contundente por la denuncia

José Luis Espert

La tensión se da en un contexto de fuerte sensibilidad pública respecto de los vínculos entre política y financiamiento. Desde el oficialismo, la estrategia apunta a desmarcarse rápidamente de cualquier sospecha y a exigir que los implicados rindan cuentas ante la ciudadanía. “No alcanza con relativizar el tema o descalificar las denuncias. Espert tiene la obligación de dejar todo en claro”, enfatizó el jefe de Gabinete.

Las palabras de Francos generan presión adicional sobre el legislador, quien deberá decidir si mantiene su postura defensiva o si opta por dar las explicaciones que el propio oficialismo reclama. El Gobierno busca evitar que la polémica se transforme en un factor de desgaste político y deja en claro que no piensa cargar con los costos de un escándalo que golpea de lleno al diputado.