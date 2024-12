Fuerte cruce en redes entre Victoria Villarruel y el ejército de trolls: amenazan con "carpetearla"

Luego de que Villarruel intentara bajarle el tono a la polémica que se generó tras la expulsión en el Senado de Edgardo Kueider, el aliado clave de Javier Milei en la sanción de la Ley Bases que fue detenido cuando intentaba ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar, Sarubbi Benítez la amenazó con dar a conocer "carpetazos" sobre la Vicepresidenta.

Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos. pic.twitter.com/LuIWdYKdy8 — ASB (@ASB2509) December 15, 2024

Rápidamente el ejército de trolls se sumó a la avanzada contra Villarruel que, lejos de amilanarse, redobló la apuesta.

"Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos", escribió de manera intimidatoria el troll Sarubbi Benítez en respuesta al posteo conciliador de Villarruel.

Por favor publiquen los "dos" carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneas hacer inteligencia sobre los… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) December 16, 2024

La Vicepresidenta no se quedó atrás y le respondió tajante: "Por favor publiquen los 'dos' carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneas hacer inteligencia sobre los ciudadanos".

"Sos el poder del Estado y yo el ciudadano" respondió a su vez el abogado troll y negó que él estuviera involucrando a su familia y le dejó una recomendación: "Yo te diría que te queda mal hacerte la pícara y abusar del poder".

Si me bloqueás es tedioso, pero ahí vamos. ¿Inteligencia? Sos el poder del Estado y yo el ciudadano; el gordo cagando con el celu en la mano. ¿Tu familia? Ni cerca, pero buen intento. ¿Acciones legales? Yo te diría que te queda mal hacerte la pícara y abusar del poder. Pero no… pic.twitter.com/W75gaSoLPq — ASB (@ASB2509) December 16, 2024

"No hay que olvidarse que un grupo de gordos con nulo poder, orgánicamente y a fuerza de memes metimos al mejor Presidente de la historia (y a vos también te metimos), como así también decretamos la muerte política de tantos otros. Ayudalo al Javo y cerrá el o.... Es tu única misión", agregó Sarubbi.

Villarruel también respondió a un usuario que le pidió que renunciara y la trató de "zurda de mierda". "Me divierte cuando me dicen zurda los salamines de Twitter mientras los zurdos me ven como su peor pesadilla. Debo reconocer que nunca te aburrís en este país", sentenció.