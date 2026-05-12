Victoria Villarruel pidió "fortalecer la República" y reivindicó el rol del Congreso

"El Congreso de la Nación es la Casa de las Provincias y de todos los argentinos, donde las diferencias deben encontrar un cauce institucional para construir acuerdos duraderos", expresó. Además, consideró que honrar ese legado "no es una opción, sino un deber".

En esa línea, Villarruel planteó que defender las instituciones y priorizar el interés del país por sobre las disputas políticas es clave para consolidar una República con bases sólidas: "Fortalecer la República y poner siempre a la Argentina por encima de todo es el camino para construir la Nación que soñaron quienes nos precedieron", afirmó.

Villarruel

"Cascada de éxitos": picante chicana de Victoria Villarruel en medio de la nueva controversia de Manuel Adorni

La cascada de críticas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no son gratuitas: todo empezó con el uso discrecional de los pasajes en un vuelo oficial y devino en una investigación sobre su patrimonio, y desde su poltrona Victoria Villarruel no pierde la oportunidad de ironizar al respecto.

El capítulo más reciente en la investigación contra Manuel Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito incluye los gastos en los que incurrió para reformar la casa que se compró en el barrio privado Indio Cua.

Según el contratista que trabajó en el proyecto, el funcionario le pagó 245.000 dólares "en mano" para hacer cosas como una cascada en el jardín valuada en USD 3.500, un dato pintoresco que no se le escapó a Villarruel este lunes al contestar un mensaje en X.

"Cumplo el 3 de mayo, sólo espero el mensaje de Victoria Villarruel y el (de) Carmen Sánchez Viamonte, mis dos grandes amores", comentó un usuario en X, a lo que la Vicepresidenta cumplió este lunes, con un día de retraso.

"¡Feliz cumpleaños atrasado! ¡Que tengas una cascada de éxitos este año!", escribió Villarruel, quien en toda su carrera política dio sobradas muestras de ser capaz de elegir sus palabras y el manejo de lenguaje.

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