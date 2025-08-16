Fuerza Patria lleva como candidatos a diputado a Itai Hagman en CABA y Jorge Taiana en Provincia
La alianza opositora al Gobierno de Javier Milei comienza a confirmar la lista de "unidad" de cara a las elecciones de octubre.
En el marco del cierre de listas rumbo a las elecciones legislativas de octubre, Fuerza Patria confirmó que el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman, encabezará la boleta en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Jorge Taiana lo hará en la provincia de Buenos Aires.
Según indicaron fuentes partidarias, el referente de Patria Grande estará al frente de la nómina para competir en las elecciones del 26 de octubre.
El periodista de C5N, Gustavo Sylvestre, había adelantado que en el partido Fuerza Patria se está logrando “la unidad”, con la mira puesta en el territorio bonaerense.
En tanto, según informó este sábado Rosario Ayerdi, en Provincia finalmente también hay unidad en el peronismo: Juan Grabois será parte de la lista de diputados nacionales.
NOTA EN DESARROLLO
