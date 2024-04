Buenos Aires en problemas: dos fugas de presos y sigue prófugo el asesino del peluquero

san telmo detenidos

La crisis que atraviesan las comisarías porteña comenzó a quedar en evidencia a partir del motín que se registró días atrás en la dependencia policial ubicada a pocas cuadras de la Casa Rosada cuando un numeroso grupo de detenidos se negó a regresar a sus celdas en protesta por lo acotado de los tiempos permitidos para las visitas de sus familiares.

Tras ese primer incidente se produjeron fugas en otras comisarías.

La primera de ellas se registró en la Comisaría Vecinal 6 B de la Policía de la Ciudad en el barrio de Caballito cuando los detenidos lograron escaparse luego de violentar un blindex y trepar una medianera.

fuga presos comisaria caballito

Dos de los prófugos fueron recapturados apenas unos minutos más tarde del escape pero otros dos permanecen fuera del radar de las autoridades.

Pocos días después se fugaron ocho detenidos de una comisaría del barrio de San Telmo.

Los delincuentes lograron acceder al patio interno de la comisaria y se escaparon por una escalera caracol hacia los techos. En su escape fueron detectados por un turista que alertó a la policía.

Tras la fuga de la seccional ubicada en Perú al 1.000, personal policial cortó las calles y se desplegó en la zona para la búsqueda de los evadidos.

Tres de los prófugos fueron recapturados mientras que las autoridades buscan intensamente, aunque sin resultados positivos a los otros cinco.

comisaria vecinal 1b san telmo

En medio de esta oleada de fugas, crece la presión social ante la falta de resultados positivos en la búsqueda de Abel Guzmán, el asesino de Germán Medina.

Aunque la cara de Guzmán fue reflejada por todos los medios de comunicación luego de que asesinara a su compañero de trabajo en una violenta secuencia que quedó registrada por las cámaras de seguridad del local en el que trabajaban, la Policía de la Ciudad sigue sin poder dar con él.

"Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de Capital, que está llena de cámaras. Es raro todo", advirtió Marina, hermana de Germán.

La mujer puso en duda el procedimiento judicial al apuntar que, si bien “hay secreto de sumario”, en las últimas horas salió a la luz el video posterior al asesinato y los familiares de la víctima no habían sido notificados.

asesinato peluqueria fuga

El nuevo video de casi dos minutos muestra cuando Facundo Verdini, dueño de la peluquería, se esconde en un guardarropas. Detrás de él ingresa Guzmán, con el arma en la mano, lo que coincide con la versión de que también quería asesinar al propietario del negocio.

Al respecto, Marina remarcó: “No quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo”.

“Pienso que lo hubiese matado frente a los compañeros como lo hizo con Germán, que no le tembló el pulso para matarlo. Lo hubiese hecho en ese momento, pero no lo hizo, incluso en el video anterior le toca el hombro al recepcionista, que es el que está en más shock y le dice ‘no es con vos’”, explicó.

En el marco de la investigación y el paradero de Guzmán, Marina hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno nacional ofrezca una recompensa para encontrar al asesino: “Eso es lo que nosotros pedimos porque haciendo eso la gente colabora de otra manera”.