Alejandra Monteoliva explicó por qué el velatorio de Indio Solari no se hizo en el Congreso ni en Casa Rosada
La ministra de Seguridad sostuvo que ninguno de esos espacios reunía las condiciones necesarias para una convocatoria masiva.
La ministra Alejandra Monteoliva explicó por qué el velatorio de Indio Solari no se realizó ni en la Casa Rosada ni en el Congreso de la Nación, dos de las alternativas que habían sido evaluadas tras la muerte del músico y que rápidamente Martín Menem denegó.
"Cuando nos enteramos el viernes y comenzaron a llegar los pedidos, organizamos rápidamente una reunión operativa para analizar la viabilidad del evento. Todos sabíamos que se trataba de una convocatoria masiva. Ningún espacio cerrado, con accesos complejos y ubicado en una zona urbana, podía albergar semejante cantidad de personas", explicó la titular de la cartera de Seguridad, durante una entrevista con Radio Rivadavia.
Además, contó que, ante las dificultades detectadas en los edificios oficiales, el Gobierno nacional propuso realizar la ceremonia en Tecnópolis, por considerar que contaba con mejores accesos y capacidad para ordenar el ingreso y la circulación de una gran cantidad de asistentes.
Monteoliva detalló que mantuvo conversaciones con representantes de la familia de Solari durante varias horas y que intercambió mensajes con el abogado del músico hasta la madrugada del sábado. Sin embargo, la propuesta de Tecnópolis finalmente fue rechazada.
Paralelamente, la cartera nacional mantuvo contacto con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, mientras avanzaban las definiciones sobre el lugar donde se desarrollaría la despedida.
Finalmente, la capilla ardiente se llevó a cabo en el Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, partido de Avellaneda, donde se desplegó un operativo especial para acompañar el ingreso de los cientos de miles de seguidores que participaron de la despedida.
Qué dijo Alejandra Monteoliva sobre el funeral de Indio Solari en el Polideportivo Gatica
Para la ministra, la elección del predio fue acertada: "Estuvo muy bien organizado y el lugar fue el indicado para congregar a tantas personas", afirmó en referencia a la masiva convocatoria que se extendió sobre distintos puntos de Avellaneda.
Tras la ceremonia, Alonso también destacó el trabajo realizado durante la jornada. A través de una publicación en X, señaló que detrás del evento hubo "un importante operativo de seguridad, coordinación y asistencia" destinado a garantizar el normal desarrollo de la despedida.
El funcionario bonaerense agradeció además "el respeto, el comportamiento y el compromiso de todo el público ricotero", y reconoció el trabajo de quienes participaron del dispositivo desplegado para acompañar el multitudinario homenaje.
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