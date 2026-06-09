Alejandra Monteoliva explicó por qué el velatorio de Indio Solari no se hizo en el Congreso ni en Casa Rosada

Finalmente, la capilla ardiente se llevó a cabo en el Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, partido de Avellaneda, donde se desplegó un operativo especial para acompañar el ingreso de los cientos de miles de seguidores que participaron de la despedida.

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Para la ministra, la elección del predio fue acertada: "Estuvo muy bien organizado y el lugar fue el indicado para congregar a tantas personas", afirmó en referencia a la masiva convocatoria que se extendió sobre distintos puntos de Avellaneda.

Tras la ceremonia, Alonso también destacó el trabajo realizado durante la jornada. A través de una publicación en X, señaló que detrás del evento hubo "un importante operativo de seguridad, coordinación y asistencia" destinado a garantizar el normal desarrollo de la despedida.

El funcionario bonaerense agradeció además "el respeto, el comportamiento y el compromiso de todo el público ricotero", y reconoció el trabajo de quienes participaron del dispositivo desplegado para acompañar el multitudinario homenaje.

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