Gabriel Bornoroni, nuevo jefe del bloque de Diputados oficialista: "Hoy la comisión de Juicio Político no tiene presidente"

La presidencia de la comisión de Juicio Político: ¿Pagano o Venegas Lynch?

"En la comisión de Juicio Político no habíamos logrado el consenso necesario, por eso el presidente de la Cámara pidió aplazarla", sostuvo Bornoroni tras el escándalo que dejó sin determinar el cargo, según trascendió porque Karina Milei no estaba de acuerdo con que quedara al frente de la misma la ex periodista Marcela Pagano y en su lugar quería darle la presidencia a Bertie Venegas Lynch.