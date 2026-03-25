Insólito: le prohibieron la entrada a estadios a manifestantes contra la reforma laboral

REPRESION CONGRESO

La ministra de Seguridad Nacional Alejandra Susana Monteoliva firmó estas resoluciones a partir de los informes elevados por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos. Estas restricciones, según se especifica en la normativa de referencia, pueden adoptarse sin perjuicio de eventuales sanciones penales paralelas para los imputados.

Y recordó que en marzo del año pasado se endurecieron las restricciones, permitiendo que puedan imponerse también a quienes incurran en conductas violentas durante manifestaciones públicas, con independencia del lugar y la naturaleza de la reunión. Esta ampliación habilita a aplicar el régimen de restricción a situaciones ocurridas fuera de estadios, como fue el caso de los incidentes registrados en la Plaza del Congreso.

Esta decisión que rige por plazo indeterminado, aseguran, busca reforzar la prevención de agresiones asociadas al fútbol extendiendo el alcance de las restricciones a todo evento masivo.

Resolución 256/2026:

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Resolución 258/2026:

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Resolución 259/2026:

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Resolución 260/2026:

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Resolución 265/2026:

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