Katopodis: "No se van a cargar a Cristina ni borrarán al peronismo"

“Nos subestimaron, pensaron que si se cargaban a Cristina el peronismo les iba a durar 15 minutos. No solo no se van a cargar a Cristina, sino que no van a borrar al peronismo. Vamos a seguir representando y ejerciendo el rol que nuestra militancia y la gente nos ha encomendado”, aseguró el funcionario en una nota radial.