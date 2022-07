Gabriela Cerruti ubicó a una periodista por una disparatada pregunta sobre "rumores"

"Con enorme respeto, porque tenemos un historia periodística en común, me parece que esa pregunta no corresponde ni ser preguntada ni ser respondida", disparó Cerruti.

Y agregó: "El Gobierno está trabajando y no pensamos en los rumores. Los rumores los hacen, los llevan y los circulan los que tienen tiempo de sentarse a conspirar y los especuladores de siempre a los que no les importa que el Presidente este trabajando, que haya conversado con la vicepresidenta y que el Dólar Blue haya bajado. Entonces, evidentemente, quienes apostaron a una situación que no se dio, echan a correr en mesas de la City o en las redes eso rumores y lamento profundamente que alguien se haga eco de repetirlos porque me parece que en el estado en el que vivimos tenemos que ser responsables"

El cruce de Gabriela Cerruti y Silvia Mercado