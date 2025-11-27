Gerardo Martínez admitió que negocia con Santiago Caputo la reforma laboral

Martínez adelantó que, si bien no se conoce el texto final del proyecto, la CGT rechazará todo aquello que lesione derechos de los trabajadores.

federico sturzenegger dnu.jpg

"Habría que preguntárselo al Gobierno. No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante", sostuvo el titular de la Uocra al retirarse de la reunión.

Sobre los trascendidos de la iniciativa, sostuvo que "no estamos de acuerdo en todos los puntos". Tras la reunión del Consejo de Mayo, Martínez se trasladó a la oficina de Caputo para continuar las conversaciones en privado.

El sindicalista reveló que en las distintas reuniones de este Consejo de Mayo cada sector dio su punto de vista sobre las cuestiones abordadas, en la mayoría de los casos sin acuerdos, e insistió en que es solo un órgano consultivo y no vinculante.

milei caputo Javier Milei junto a Luis Caputo.

Junto a Martínez estuvieron el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo por la Cámara Baja y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.