Gerardo Morales dijo que Patricia Bullrich "da vergüenza ajena" y señaló que esto "es obra de Macri"

Visiblemente molesto, el funcionario provincial remarcó que "Milei es un farsante y un fascista", además de confirmar que no todos los miembros de Juntos por el Cambio van a adherir a esta jugada política: "Hay sectores del PRO que no se van a dejar llevar de las narices, no van a votar por Milei. Hay que hablar con los gobernadores que tienen origen peronistas. Esta noche vamos a tener una reunión con ellos y vamos a hablar bastante".

En relación a las elecciones del pasado domingo, el gobernador reflexionó que "se gana y se pierde, en la política y en la vida, y hay que aceptar los resultados", dejando en claro que la decisión de Bullrich y Macri indica, justamente, una no aceptación de lo sucedido.

"Macri está feliz porque es lo que quería desde el principio: joderle la vida a Juntos por el Cambio, joderle la vida a Patricia y terminar con Milei", concluyó.