Germán Garavano reconoció tener "un lazo estrecho" con Pepín Rodríguez Simón

Garavano comenzó su declaración recordando que por muchos temas que se abordan en la Comisión fue "falsamente denunciado" en sede penal y, citando el artículo 18 de la Constitución Nacional, dijo que eso lo pone "en una situación difícil" a la hora de prestar testimonio por lo que eludió varias preguntas. En sus respuestas abundaron los "no lo sé", "no lo recuerdo", "desconozco", "no era mi responsabilidad", entre otras frases que usó para excusarse a todo interrogante.

Uno de los puntos más álgidos del encuentro fue cuando el exministro de Justicia de la Nación reconoció haber tenido "un lazo estrecho" con Pepín Rodríguez Simón, operador judicial del macrismo, prófugo de la justicia en una causa en la que es el principal acusado por el hostigamiento y la persecución a los dueños del Grupo Indalo.