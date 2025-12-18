La Justicia ordenó congelar todos los bienes de José Luis Espert y su familia

Esa factura, dice el fiscal en su dictamen, fue emitida en mayo de 2019, “en los albores del inicio de la relación entre Espert y Machado” y “evidencia la existencia de al menos una cuenta bancaria radicada en el exterior en la cual habría percibido dicho pago y de la cual no surgen datos de la presentación de declaraciones juradas” del exdiputado.

El fiscal también comprobó que entre 2018 y 2020, es decir luego de haber conocido a Machado, Espert duplicó su patrimonio, lo que no puede explicar. Ese incremento patrimonial se constata con la incorporación del Condominio con la familia y la adquisición de un BMW entonces valuado en $5.917.100. “Ambos bienes suman un total de $18.903.390, importe que dista mucho del monto de ingresos registrados por ARCA para este individuo durante el ejercicio 2020, que ascendió a $1.675.123,67″.

“Es importante recordar que ese mismo año (en 2020), Espert habría registrado una acreditación de USD 200.000 proveniente de actividades vinculadas al narcotráfico, un mes antes de la adquisición del BMW y no se encuentran declarados como tenencia en la DDJJ correspondiente a ese año”, dice el dictamen.

Espert tenía cuatro grandes armados societarios en los que escondía el dinero del lavado:

“El Encuentro de Castello S.A.” (armada en 2023). “Killaco S.A.” (2007) ambas en sociedad con su hermano, dedicadas al rubro agropecuario. El Codondominio con su hermano y su madre, creado post-arreglo con Machado, en 2019. Varianza S.A. (también de 2019) junto a su esposa, del rubro consultoría financiera, que utilizaba para inflar su facturación.

A nombre de su esposa puso además porcentajes de un lote en zona de quintas en Martínez y dos autos de alta gama, marca Porsche.

También hizo lo propio con su hijo de 23 años, quién “a pesar de no registrar inscripción en AFIP ni ingresos declarados”, es titular de un auto deportivo de marca Lexus, hallado en la residencia de Espert y Gonzalez en Beccar durante el allanamiento de octubre. “En este estado de las actuaciones surge como eventual persona interpuesta o “testaferro”, dice el dictamen.