El Gobierno aseguró que la marcha universitaria está "incentivada por la política"

El vocero reiteró que “el Gobierno valora la educación pública, laica y federal" pero lejos estamos de querer permitir que las universidades sean usadas por los políticos de turno para beneficio propio”.

"Hace décadas que la universidad funciona con severos problemas, las facultades están con problemas edilicios, los profesores no cobran por su trabajo, hay matriculas con contenidos que no se actualizan hace 30 años y los índices de terminalidad educativa vienen cayendo en picada", expuso Adorni y sobre la crisis educativa en las universidades detalló que "seis de cada diez estudiantes abandonan en el primer año y solo tres de cada diez terminan la carrera”.

En ese sentido, cuestionó: “Nos seguimos preguntando por qué las autoridades universitarias levantan la voz ahora y no el año pasado cuando la inflación fue del 211% y han sufrido tamaño en ese año un ajuste real en sus partidas”.

"Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen, la marcha y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones", sostuvo, y agregó: "Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en Argentina, que es por lo que único que estamos acá".

“No vamos a hacer asignación arbitraria de recursos con todas las partidas que signifiquen una erogación por parte de todos los contribuyentes, en este caso a las universidades. Este es un Gobierno que vino a decir la verdad y no va a dejar pasar la hipocresía de quienes quieren sostener sus privilegios”, finalizó el vocero sobre el tema.