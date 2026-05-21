La actividad económica subió 5,5% en marzo y mostró el mejor dato desde junio de 2025

actividad economica industria

En el oficialismo el número fue leído rápidamente como una confirmación de que el esquema económico empezó a mostrar resultados después de meses extremadamente duros en términos sociales y de actividad. No es casual: en una gestión que construyó buena parte de su discurso alrededor del orden macroeconómico, cada indicador positivo funciona también como respaldo político para sostener el ajuste y defender el rumbo económico.

Sin embargo, el escenario sigue mostrando contrastes bastante marcados entre los números macro y la economía cotidiana. Aunque algunos sectores empezaron a recuperar actividad, el consumo masivo todavía continúa debilitado y muchos comercios siguen trabajando con ventas muy por debajo de años anteriores. Algo parecido ocurre con los salarios, que en numerosos rubros todavía corren detrás de la inflación acumulada de los últimos meses.