La actividad económica subió 5,5% en marzo y mostró el mejor dato desde junio de 2025
El INDEC informó una fuerte mejora interanual del EMAE. El Gobierno celebró el número como una señal de recuperación económica.
Después de varios meses donde las noticias económicas venían acompañadas casi exclusivamente por ajuste, caída del consumo y salarios golpeados,el Gobierno finalmente encontró un dato para exhibir con entusiasmo.
Según informó el INDEC, la actividad económica registró en marzo una suba interanual del 5,5%, el crecimiento más alto desde junio de 2025 y uno de los indicadores más positivos que consiguió mostrar la administración de Javier Milei en los últimos meses.
El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el índice que funciona como una especie de anticipo del comportamiento del Producto Bruto Interno y que permite seguir mes a mes cómo se mueve la economía argentina. Además de la mejora frente a marzo del año pasado, el informe también reflejó un crecimiento respecto de febrero en términos desestacionalizados, algo que en la Casa Rosada interpretan como una señal de recuperación más sostenida.
Detrás del repunte aparecieron principalmente sectores vinculados al agro, las finanzas y algunas ramas industriales que venían de niveles muy deprimidos durante 2025. Parte de la explicación del salto estadístico también está relacionada con la base de comparación: el año pasado, para esta misma época, la economía atravesaba uno de sus momentos más delicados después de la devaluación de diciembre, el ajuste fiscal y la fuerte caída del consumo que caracterizó los primeros meses del actual Gobierno.
En el oficialismo el número fue leído rápidamente como una confirmación de que el esquema económico empezó a mostrar resultados después de meses extremadamente duros en términos sociales y de actividad. No es casual: en una gestión que construyó buena parte de su discurso alrededor del orden macroeconómico, cada indicador positivo funciona también como respaldo político para sostener el ajuste y defender el rumbo económico.
Sin embargo, el escenario sigue mostrando contrastes bastante marcados entre los números macro y la economía cotidiana. Aunque algunos sectores empezaron a recuperar actividad, el consumo masivo todavía continúa debilitado y muchos comercios siguen trabajando con ventas muy por debajo de años anteriores. Algo parecido ocurre con los salarios, que en numerosos rubros todavía corren detrás de la inflación acumulada de los últimos meses.
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