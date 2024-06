El Gobierno irritado con el juez Casanello por obligarlo a repartir alimentos

"La Justicia se metió a hacer de almacenero, ¿qué es esto de que la Justicia decida cómo se reparten los alimentos en Argentina? Lo que tiene que hacer es analizar si lo que se compró y lo que está es correcto, si hay una denuncia. ¿Qué sabe el juez sobre repartir alimentos? Nos hicieron salir de urgencia, y así uno puede ser injusto o meter la pata. No se hacen las cosas así, en 24 horas, porque la Justicia te obliga", agregó en diálogo con Radio Rivadavia.

En esta línea manifestó: "Ese juez procesó la semana anterior a una cantidad de gerentes de la pobreza que durante 20 años se robaron los alimentos. Y, para hacer una de cal y una de arena, salió a decir 'repartan los alimentos'. Alimentos que no se vencían. ¿Por qué hacerlo por orden de un juez y no de acuerdo a una política pública que es decidida por los entes correspondientes? ¿El juez hace política con los alimentos? No lo podemos aceptar".

"Acá los únicos que están contra la pared son los movimientos que hace 20 años se están robando la plata de la gente. Las organizaciones tienen empresas y lavados de dinero. Y vienen a decirle a un gobierno que recién está que reparta los alimentos. ¿Durante 20 años no se les ocurrió hacer ninguna causa contra estos extorsionadores?", concluyó la funcionaria.