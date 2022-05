Rodríguez Larreta: "Se necesitan más agallas para dialogar con quien piensa distinto que para tirar piedras"

larreta

Durante su discurso, Rodríguez Larreta apostó al diálogo pero trazó límites: "Con el kirchnerismo y con la izquierda, yo nunca me pondría de acuerdo. Esto no significa que vayamos a ganar la elección con el 70%. A partir de la primera vuelta, se pueden sumar voluntades para el balotaje. Y una vez ganada, hay que sumar a los que coincidan con nuestra visión de país y hay que integrarlos al gobierno. Hay que negociar, ceder poder para poder hacer".

En ese marco aclaró que "esto no puede ser una transacción, no se puede cambiar dos leyes por tres cargos, o que un gobernador apoye una ley por un puente; no se trata de juntar dirigentes de manera circunstancial" y apuntó que "se trata de construir un mandato social que una mayoría amplia del sistema político pueda expresar. Es algo probado que funcionó en muchos países. Además del típico ejemplo del Pacto de la Moncloa, también funcionó en Alemania, Israel y Chile".

En esa línea, subrayó que "Juntos por el Cambio tiene la doble responsabilidad de fortalecer la unidad, acordar un plan de desarrollo, y trabajar muy unidos y hablándole siempre a la sociedad con la verdad para contar con legitimidad y mandato social para encarar las transformaciones y lograr sostenerlas en el tiempo" y marcó que "el cambio, si no se sostiene en el tiempo, más que cambio es una anécdota".

De cara a un gobierno de coalición Rodríguez Larreta sostuvo que el desafío mayor es terminar con la grieta. "Tenemos la responsabilidad de generar un consenso amplio y sostenible para apoyar un modelo de desarrollo que nos de crecimiento y progreso por varios gobiernos, incluso con alternancia de signos políticos" dijo y criticó que "nunca se logra sostener un plan en el tiempo porque lo único que se sostiene en el país es la confrontación política".