Grave ataque a la democracia de libertarios: Gordo Dan con otros alientan un Golpe de Estado en el país

milei gordo dan.jpg Javier Milei, junto a Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan".

Los solados de Javier Milei alientan el Golpe de Estado

"LOS TANQUES A LA CALLE YA. ES AHORA", escribió Parisini en su cuenta de X. El Gordo Dan vive del dinero del Estado, como su madre, llamada Alejandra Olmedo, y su pareja.

Otro de los tuiteros, Fran Fijap, quien además es cadete personal de otro que vive del Estado como el resto de su familia, el vocero Adorni, pidió "dinamitar el Congreso".

"Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro", escribió Fran Fijap, uno de los principales influencers del gobierno de Javier Milei y aliado de Santiago Caputo. El joven, que corrió varias veces en las inmediaciones al Palacio legislativo por haber provocado a los manifestantes, se expresó de manera grave sobre quienes legislan y aprueban leyes, aunque después sean vetadas por el Presidente.

Esta gravísima aseveración, que no hace más que sumar a la violencia institucional que ejerce la gestión libertaria, recibió todo tipo de comentarios: "¡Eso es democracia estúpido gordo papón! ¡Ustedes no saben de eso!"; "Pasó Nicolás Maduro y dijo ''che no da'"; "Es el sueño húmedo de un tirano"; fueron sólo algunos de los mensajes que le dejaron al troll libertario, fustigando su declaración escrita.

Los posteos golpitas están siendo replicados por cientos de trolls del Gobierno nacional y si un fiscal actúa de oficio podría complicarse la situación de los tuiteros que no hacen nada sin el visto bueno de Santiago Caputo y Javier Milei.