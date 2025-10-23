Javier Milei cerró la campaña en Rosario: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina"
El Presidente meses atrás sostuvo que "lo peor ya pasó", volvió a citar a Mauricio Macri para pedir el voto de los rosarinos en las elecciones legislativas del domingo.
En la ciudad de Rosario, y con un encendido discurso, el presidente Javier Milei cierra este jueves por la noche la campaña de La Libertad Avanza (LLA) rumbo a las elecciones legislativas del domingo, otra vez con un llamado a seguir aguantando la crisis económica.
Acompañado por los ministros de su Gabinete y candidatos de distintas provincias del país, el mandatario libertario sostuvo que está "atacando de raíz todos los problemas que hundieron a la Argentina en un 60% de pobreza".
"A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina", prometió el Presidente, usando otra cita similar a las utilizadas por Mauricio Macri durante su Presidencia. Tiempo atrás, el libertario había afirmado que "lo peor ya pasó".
Milei dijo estar "conmovido por ver tantos jóvenes y a tanta militancia", y destacó: "Es una alegría enorme que justamente hoy terminemos y hagamos el cierre de la campaña, donde el general Belgrano creo la bandera argentina".
De esta manera, el mandatario insistió en el llamado a "seguir aguantando", y pidió a los rosarinos y argentinos en general que vayan a votar para "defender todo el camino recorrido".
En el cierre de campaña en Rosario, el Presidente aseguró que "siempre es difícil ir por el camino correcto", y expresó: "La casta, el status quo y el partido del Estado se resiste, pero de nuestro lado están los argentinos de bien y les vamos a ganar en las urnas".
"No aflojen que vamos por el buen camino. Esta vez va a tener sentido, porque como decimos, o La Libertad Avanza o la Argentina retrocede", insistió Milei.
Como ocurre cada vez que el Presidente arriba a una localidad del interior del país, la actividad libertaria no estuvo exenta de tensión, ya que en simultáneo con una importante convocatoria de simpatizantes mileístas, a pocos metros se llevaba a cabo una contramarcha para manifestar su malestar con la visita presidencial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario