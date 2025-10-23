Javier Milei cerró la campaña en Rosario: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina"

En el cierre de campaña en Rosario, el Presidente aseguró que "siempre es difícil ir por el camino correcto", y expresó: "La casta, el status quo y el partido del Estado se resiste, pero de nuestro lado están los argentinos de bien y les vamos a ganar en las urnas".

"No aflojen que vamos por el buen camino. Esta vez va a tener sentido, porque como decimos, o La Libertad Avanza o la Argentina retrocede", insistió Milei.

Como ocurre cada vez que el Presidente arriba a una localidad del interior del país, la actividad libertaria no estuvo exenta de tensión, ya que en simultáneo con una importante convocatoria de simpatizantes mileístas, a pocos metros se llevaba a cabo una contramarcha para manifestar su malestar con la visita presidencial.